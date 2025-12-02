Με κάθε νέα δημοσίευση αρχείων σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι λειτουργούσε μέσα σε ένα εκτεταμένο δίκτυο υψηλά ισχυρών και καλά συνδεδεμένων ανθρώπων, το οποίο ορισμένοι χαρακτηρίζουν ως «η τάξη Έπσταϊν». Πώς λειτουργούσε αυτό το δίκτυο; Τι γνώριζαν τα μέλη του; Και η εγγύτητά τους με τον σεξουαλικό θύτη είχε σημασία; Ένα σύνολο επιστολών που ανακαλύφθηκαν σε μια αποθήκη στο ανατολικό Λονδίνο ρίχνει φως σε αυτά τα ερωτήματα.

Οι επιστολές βρέθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας ρεπόρτερ του Ιndependent για τη βιογραφία του Βρετανού εκδότη, Τζορτζ Γουάιντενφελντ. Δεν περιλαμβάνονται στα αρχεία που δημοσιεύθηκαν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ ή το υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά ανήκαν στο προσωπικό αρχείο του Γουάιντενφελντ.

Ήδη υπήρχε σύνδεση μεταξύ Έπσταϊν και Γουάιντενφελντ. Το Boeing 757 που χρησιμοποιούσε ο Έπσταϊν για τη μεταφορά ανήλικων κοριτσιών στο νησί του στην Καραϊβική είχε αποκτήσει το παρατσούκλι «Lolita Express» – ήταν μια αναφορά στο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ για έναν καθηγητή που ευτελίζει τον επαναλαμβανόμενο βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση μιας 12χρονης. Το 1959, το βιβλίο Lolita κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία από τον Τζορτζ Γουάιντενφελντ, ανατρέποντας προηγουμένως κυβερνητική απαγόρευση.

Οι πρώτες επιστολές που βρέθηκαν στο αρχείο του Γουάιντενφελντ αφορούσαν την Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει σήμερα ποινή 20 ετών για συμμετοχή στην κακοποίηση ανηλίκων από τον Έπσταϊν. Τον Μάρτιο του 1991, η 29χρονη τότε Μάξγουελ σχεδίαζε να περάσει μερικούς μήνες στη Νέα Υόρκη, αλλά χρειαζόταν βοήθεια για να εισέλθει στην υψηλή κοινωνία. Μέσω του πατέρα της, Ρόμπερτ Μάξγουελ, συναντήθηκε με τον Γουάιντενφελντ, ο οποίος της παρείχε επιστολές σύστασης προς σημαντικούς ανθρώπους της αμερικανικής κοινωνίας.

Η πρώτη επιστολή απευθυνόταν στη διάσημη δημοσιογράφο, Μπάρμπαρα Γουόλτερς, με ημερομηνία 27 Μαρτίου 1991, στην οποία ο Γουάιντενφελντ ανέφερε: «Εάν ζήτησα από την Γκισλέιν Μάξγουελ, κόρη του θρυλικού Ρόμπερτ Μάξγουελ, να σας τηλεφωνήσει, είναι επειδή πιστεύω ότι θα τη βρείτε ιδιαίτερα ευχάριστη και γοητευτική». Την ίδια μέρα έστειλε επιστολή και στη Λάλι Γουέιμουθ, κόρη της Κάθριν Γκράχαμ, ιδιοκτήτριας της Washington Post, καθώς και στον οίκο μόδας Όσκαρ ντε λα Ρέντα.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη λίγες μέρες μετά τη λήψη των επιστολών. Σε κατάθεση της στο FBI δήλωσε ότι ήρθε στη Νέα Υόρκη στις 15 Απριλίου 1991 «αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ για ποιο λόγο», προσθέτοντας ότι ήταν «κάτι που είχε να κάνει με τον πατέρα μου εκείνη την περίοδο». Αργότερα συνάντησε τον χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη. Στις 22 Απριλίου 1991, λίγο μετά την επιστροφή της στην Αγγλία, έγραψε στον Γουάιντενφελντ ευχαριστώντας τον για την επιστολή σύστασης και εκφράζοντας την ανυπομονησία της να τον ξαναδεί.

Ο Τζορτζ Γουάιντενφελντ ήταν διάσημος για το δίκτυο επαφών του, τη δυνατότητα να φέρνει σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικούς τομείς και τη φήμη του ως μεσάζοντα υψηλού επιπέδου. Ιδρυτής του εκδοτικού οίκου Weidenfeld & Nicolson, εξέδωσε σημαντικούς τίτλους όπως τα Lolita, The Double Helix του Τζέιμς Γουότσον και The Group της Μέρι ΜακΚάρθι, ενώ συνεργάστηκε με συγγραφείς όπως Τρούμαν Καπότε, Τζόαν Ντίντιον, Χένρι Μίλερ, Έντα Ο’Μπράιεν, Γκορ Βίνταλ και άλλους.

Ο Γουάιντενφελντ βοήθησε και άλλες προσωπικότητες του κύκλου του Έπσταϊν, όπως ο πρίγκιπας Άντριου του Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ. Στις 11 Μαΐου 2001, ο Άντριου έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στον Γουάιντενφελντ για γεύμα που είχαν μαζί, ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε φωτογραφηθεί δίπλα στη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, επιζήσασα της κακοποίησης από τον Έπσταϊν, η οποία αυτοκτόνησε φέτος σε ηλικία 41 ετών.

Ανάμεσα στα αρχεία βρέθηκαν επίσης επιστολές της Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσας του Γιορκ, η οποία χαρακτήριζε τον Έπσταϊν «αφοσιωμένο, γενναιόδωρο και υπέρτατο φίλο». Στις 2 Δεκεμβρίου 1991, η Σάρα ευχαρίστησε τον Γουάιντενφελντ για τη βοήθειά του και ανέφερε ότι ήταν «πολύ κουρασμένη και υπερφορτωμένη», αναφερόμενη σε δεσμεύσεις στη βόρεια Αγγλία. Το 1998 συνέχισε την αλληλογραφία ζητώντας συμβουλές για βιβλία.

Παρά το γεγονός ότι Άντριου και Σάρα Φέργκιουσον αρνούνται οποιαδήποτε γνώση για τις κακοποιήσεις του Έπσταϊν, άλλες γυναίκες εξέφρασαν ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Γουάιντενφελντ. Η Βανέσα Νίκολσον, εγγονή της Βίτα Σάκβιλ-Γουέστ, θυμάται: «Ήταν τελείως υπερβολικός με νεαρές γυναίκες… Φαινόταν τεράστιος και απειλητικός. Η λέξη που μου έρχεται στο μυαλό είναι “ανατριχιαστικός“».

Υπήρχαν και αμφιλεγόμενες καταγραφές, όπως αυτή του Private Eye το 1978, που ανέφερε ανάρμοστη συμπεριφορά του Γουάιντενφελντ με νεαρές γυναίκες.

Ο Γουάιντενφελντ αντάλλαξε επίσης επιστολές απευθείας με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Στις 18 Φεβρουαρίου 1993, έγραψε απευθείας στον Έπσταϊν ζητώντας του να μεταβιβάσει μια πρόσκληση στον πελάτη του Λέσλι Γουέξνερ (δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Victoria’s Secret). Σκοπός της επιστολής ήταν να προσκαλέσει τον Γουέξνερ σε ένα ιδιωτικό δείπνο με τον τότε πρόεδρο της Γερμανίας, Ρίχαρντ φον Βαϊτσέκερ και σε μια δεύτερη συνάντηση με τον Γερμανό υπουργό Εσωτερικών και άλλους κορυφαίους πολιτικούς. Στην ημερήσια διάταξη θα ήταν ο αντισημιτισμός στην Ευρώπη και η καταπολέμηση της ακροδεξιάς.

Ενώ η σχέση του Γουάιντενφελντ και άλλων επιφανών προσώπων με τον Έπσταϊν δεν τους εμπλέκει απαραιτήτως σε εγκληματικές δραστηριότητες, αναδεικνύει πώς η παγκόσμια δικτύωση και η φιλική επικοινωνία προσέφεραν κύρος στον χρηματιστή, επιτρέποντάς του να κρύψει τα εγκλήματά του.

Μετά τις πρώτες επιστολές σύστασης, ο πατέρας της Μάξγουελ πέθανε από πτώση στο γιοτ του, Lady Ghislaine, και ο Γουάιντενφελντ έστειλε ξανά γράμμα εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του και καλώντας τη να τον επισκεφθεί όταν είναι έτοιμη. Ο Τζορτζ Γουάιντενφελντ πέθανε το 2016, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για το κατά πόσο γνώριζε το σκοτεινό μέλλον της Γκισλέιν Μάξγουελ και του Έπσταϊν.