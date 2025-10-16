Τη δική του εκδοχή για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα έδωσε ο 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός συνεργός στις δύο δολοφονίες.

Ο νεαρός έριξε τις ευθύνες στο φίλο του, επιμένοντας ότι δεν είχε καμία σχέση και ότι το διπλό φονικό συνέβη από λάθος, καθώς στόχος ήταν ο εκβιασμός του 68χρονου ιδιοκτήτη.

«Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ», κατέθεσε ο 22χρονος πως τού είπε ο συνομίλικος συνεργός του, όταν ο νεαρός απέτυχε να εκβιάσει το θύμα με δύο επιθέσεις σε βάρος του.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι προσέγγισε τον 68χρονο με αφορμή τον φερόμενο βιασμό του το 2022.

Συγκεκριμένα, είπε ότι «το 2022 γνωρίστηκα σε καφέ στην Αθήνα όπου εργαζόμουν, με τον ανιψιό του θύματος. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους μου ζήτησε να με φιλοξενήσει στο κάμπινγκ του στη Φοινικούντα. Το τρίτο βράδυ, κατά την παραμονή μου εκεί, με προσέγγισε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και παρά τη θέλησή μου ήρθαμε σε επαφή, χωρίς να μπορώ να το αποτρέψω».

«Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ μου είπε: “Πάρε αυτά για να μη μιλήσεις. Ποιον θα πιστέψουν, εσένα που είσαι 18 ετών ή εμένα που είμαι 50 χρόνια εδώ;”», πρόσθεσε στη συνέχεια, σύμφωνα με το Star.

Μη μπορώντας να ξεχάσει όσα υποστήριξε ότι βίωσε τότε, όταν τον Αύγουστο εγκατέλειψε το σπίτι του, ο 22χρονος σκέφτηκε να προσεγγίσει τον 68χρονο, εκβιάζοντας τον με στόχο να πάρει χρήματα. Ωστόσο, το θύμα δεν ενέδωσε, με αποτέλεσμα να μεσολαβήσει ο άλλος 22χρονος, υποστήριξε ο νεαρός στην αστυνομία.

Τα κενά στην υπόθεση

Σύμφωνα με το Star υπάρχουν αρκετά κενά στην υπόθεση, με ορισμένα να προκύπτουν μέσα από τις καταθέσεις.

Αρχικά, οι αστυνομικοί φέρεται να προβληματίζονται από το γεγονός ότι ο 22χρονος δεν κατήγγειλε τον βιασμό του, παρότι ήθελε, ενώ μετά από χρόνια προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη πράξη για να πάρει χρήματα.

Έπειτα, το δεύτερο νέο κενό αφορά την εκδοχή των δύο υπόπτων, ότι το φονικό έγινε με στόχο να εκβιάσουν το θύμα για να πληρώσει.

Στο χώρο του εγκλήματος εντοπίστηκε το ποσό των 2.000 ευρώ. Περίπου 1.500 ήταν μέσα στο πορτοφόλι του 68χρονου και 500 ευρώ κουβαλούσε ο επιστάτης.

Οι αρχές λοιπόν, φέρεται να προβληματίζονται από το γεγονός ότι ο δράστης που θεωρητικά ήθελε χρήματα, όχι μόνο δεν επιχείρησε να τα αποσπάσει με κάποιο τρόπο, αλλά και ότι έδωσε χαριστικές βολές στα δύο θύματα, δείχνοντας περισσότερο ενδιαφέρον δηλαδή για να βεβαιωθεί ότι δεν βρίσκονται στη ζωή.