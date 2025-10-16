Στο διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου και θύματα ήταν ο επιστάτης και ο ιδιοκτήτης, οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν αλληλοκατηγορούνται για την εμπλοκή τους. Ο φερόμενος ως εκτελεστής δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη κατάθεση, αλλά έχει πει κάποια πρώτα λόγια στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το MEGA, υποστηρίζει ότι δεν πυροβόλησε ο ίδιος, αλλά περίμενε στο μηχανάκι, ενώ ο συνεπιβάτης του ήταν αυτός που μπήκε στο κάμπινγκ και διέπραξε το φονικό.

Οι δυο τους, παλιοί φίλοι -όπως αναφέρει ο ίδιος-, είχαν ξεκινήσει από την Αθήνα με μηχανάκι, και όταν ο φερόμενος εκτελεστής ενημερώθηκε για το έγκλημα, τσακώθηκε με τον συνεπιβάτη του και φερόμενο ως συνεργό στον δρόμο και τον άφησε σε ένα σημείο, συνεχίζοντας μόνος του την πορεία, σύμφωνα πάντα με όσα ισχυρίζεται ο ίδιος. «Δεν είχα κανέναν λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ», είπε ο φερόμενος ως εκτελεστής, σύμφωνα με το mega.

Ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι ο φίλος του τον τελευταίο καιρό είχε κλειστεί στον εαυτό του και κάτι τον απασχολούσε.

Του μίλησε για περιστατικά στο κάμπινγκ, λέγοντας ότι κάθε φορά που προσπαθούσε να μιλήσει με τον 68χρονο, εκείνος τον προσπερνούσε, τον κορόιδευε και «του έδινε φραγκοδίφραγκα», χωρίς να αναφέρει εκβιασμό.

Όπως περιέγραψε, όταν έφτασαν στο κάμπινγκ, ο φίλος του μπήκε μόνος μέσα, και μετά από λίγο βγήκε τρέχοντας και του είπε ότι «έγινε μ…». Στη συνέχεια ανέβηκαν στο μηχανάκι και έφυγαν, ώσπου στον δρόμο τσακώθηκαν και τον άφησε εκεί.

Και οι δύο 22χρονοι αρνούνται ότι σκότωσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη, ρίχνοντας ο ένας την ευθύνη στον άλλον.