Το κουβάρι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας προσπαθούν να ξετυλίξουν οι Αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται με τους αστυνομικούς να προσπαθούν τα πάρουν απαντήσεις για τα μοιραία εκείνα λεπτά που στοίχισαν τη ζωή στον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον επιστάτη.

Οι Αρχές αντιμετωπίζουν τη διπλή δολοφονία ως ένα ξεκάθαρα προμελετημένο έγκλημα, όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 17/10 η ΕΡΤ και όχι ως μία απόπειρα εκβίασης ή εκφοβισμού που εξελίχθηκε σε έγκλημα. Ο λόγος είναι ότι οι απόπειρες που είχαν προηγηθεί αλλά και ο σχεδιασμός που προηγήθηκε και ακολούθησε.

Η επίθεση της 7ης Σεπτεμβρίου

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε σύνδεση με την προγενέστερη επίθεση σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που είχε σημειωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου έξω από το κατάστημά του στη Φοινικούντα.

Κατά τη συγκεκριμένη επίθεση, ο 22χρονος ο οποίος παραδόθηκε οικειοθελώς στις Αρχές, πλησίασε πεζός και τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι με αεροβόλο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά χάρη σε εξοστρακισμό της σφαίρας. Τότε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε καταθέσει στις Αρχές ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν και αγνοούσε ποιος θα μπορούσε να τον θέλει νεκρό.

Το γεγονός ότι η δεύτερη επίθεση, στις 5 Οκτωβρίου στρεφόταν εκ νέου εναντίον του, οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο με πιθανή ηθική αυτουργία, καθώς ο δράστης γνώριζε με ακρίβεια το σημείο, τον χρόνο και τη διαρρύθμιση του χώρου.

Τι έδειξαν οι κάμερες

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω καμερών ασφαλείας στη Φοινικούντα, στην Πύλο, στην Κυπαρισσία και στην Καλαμάτα, εντοπίστηκε η διαδρομή του λευκού scooter, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, χαρτογραφήθηκε η επιστροφή στην Αθήνα του φερόμενου φυσικού αυτουργού και τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση.

Για τον 22χρονο έχει επίσης διαπιστωθεί ότι πήγε στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας και από εκεί επέστρεψε στην Αθήνα, δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη ο τρόπος μετάβασης όμως από την Φοινικούντα έως την Καλαμάτα καθώς από τις Αρχές αμφισβητείται η εκδοχή που έδωσε ο νεαρός κατηγορούμενος ότι κολύμπησε και περπάτησε δηλαδή μία απόσταση περίπου 60 χλμ. και αυτό είναι μέρος ακόμη της συνεχιζόμενης έρευνας που προσπαθούν να βρουν απαντήσεις οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών και της Ασφάλειας Καλαμάτας.

Στο «μικροσκόπιο» το κινητό

Το τηλέφωνο του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού είναι στη διάθεση των αρχών και αναλύεται, ενώ την ίδια στιγμή ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι ο μόνος που φρόντισε να ξεφορτωθεί το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 22χρονος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός που παραδόθηκε οικειοθελώς στην Αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι βράχηκε το κινητό του και το πέταξε σε υπόνομο στην περιοχή όταν έφυγε από το κάμπινγκ, όμως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ψεύδεται, καθώς το κινητό του εξέπεμπε σήμα έως την Αθήνα και κάποια στιγμή ενώ ήταν στην Καλλιθέα έπαψε να εκπέμπει.

Αν και ο 22χρονος κατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός ανέφερε ότι κίνητρο τους ήταν ο εκβιασμός για χρήματα και όχι η δολοφονία, οι Αρχές κρίνουν ότι πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. Κίνητρο φέρεται να είχε ο ίδιος, αφού έκανε λόγο για την σεξουαλική του κακοποίηση κατά το παρελθόν από τον επιχειρηματία που δολοφονήθηκε.

Τα τηλεφωνήματα και η εμπλοκή τρίτου προσώπου

Στο «τραπέζι» των Αρχών βρίσκεται και η πιθανότητα να υπάρχει «τρίτο πρόσωπο» το οποίο να εμπλέκεται στο διπλό φονικό ενώ δύο ακόμη άτομα προστέθηκαν στον κύκλο των ερευνών από τη συνεχιζόμενη ανάλυση της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου.

Ο ηθικός αυτουργός φαίνεται λίγα λεπτά πριν από το φονικό να καλεί κάποιον στο τηλέφωνο, κάτι που ανέφερε προφορικά στους αστυνομικούς ο φερόμενος φυσικός αυτουργός για τον φίλο του. Μάλιστα φαίνεται να προκύπτει ακόμη μία κλήση.

Αλληλοκατηγούρουνται οι 22χρονοι

Ο 22χρονος ο οποίος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να μην έχει υπογράψει την απολογία του.

Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον ενώ σίγουρο θεωρείται ίτι έφτασαν μαζί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ένα λεπτό αργότερα, ένας εξ αυτών εισήλθε στο κάμπινγκ και σκότωσε. Στη συνέχεια εξήλθε και αποχώρησαν μαζί, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω πήραν διαφορετική πορεία.

Η διαδρομή του φερόμενου ως εκτελεστή έχει χαρτογραφηθεί από την Ελληνική Αστυνομία μέχρι και την Καλλιθέα, ωστόσο αυτό που μένει ακόμα μεγάλο ερωτηματικό είναι η διαδρομή που ακολούθησε ο άνθρωπος που παραδέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός, αυτός που παραδόθηκε δηλαδή στις αρχές.

Ισχυρίζεται ο ίδιος ότι είχε ένα διαπληκτισμό με τον φίλο του, άλλαξε ρούχα και στη συνέχεια μπήκε στη θάλασσα. Κολύμπησε δε όπως επισημαίνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή και έφτασε μέχρι την Καλαμάτα. Το επόμενο απόγευμα, πήρε το ΚΤΕΛ και επέστρεψε στην Αθήνα. Προφανώς είναι κάτι που δεν πείθει τις αρχές και βρίσκεται στο μικροσκόπιο.

Ο 22χρονος είπε στις Αρχές ότι ήταν ο συνοδηγός του «λευκού» σκούτερ με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα, μαζί με τον 22χρονο φίλο του από την Καλλιθέα, τον οποίο και κατονόμασε ως τον άνθρωπο που μπήκε στο κάμπινγκ εκτέλεσε με πέντε σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη, φίλο του θύματος.