Νέα στοιχεία αναφορικά με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα βλέπουν συνεχώς το «φως» της δημοσιότητας. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που θα δείξει όλους όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ οι δύο συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι δύο 22χρονοι έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή, ενώ συνεχίζουν να δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για το τι συνέβη,

Ο φερόμενος ως εκτελεστής κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο δεύτερος, που φέρεται ως συνεργός του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ηθική αυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως επισημαίνουν τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δύο φίλοι από την Καλλιθέα είχαν μεταβεί στη Φοινικούντα με σκούτερ, λίγες ώρες πριν από το έγκλημα. Υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και τηλεφωνικές επικοινωνίες που προηγήθηκαν της δολοφονίας, οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους.

Σε βίντεο–ντοκουμέντο, ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης εμφανίζεται να επιστρέφει μόνος του στο σπίτι του στην Καλλιθέα, κρατώντας ένα κράνος στο χέρι, λίγες ώρες μετά το έγκλημα.

Ο φερόμενος ως εκτελεστής συνελήφθη έξω από το σπίτι του, ενώ σε έρευνα που έγινε εντοπίστηκαν το κράνος και τα ρούχα που φορούσε την ημέρα του φονικού. Το όπλο του εγκλήματος και η μηχανή που χρησιμοποίησε για να διαφύγει δεν έχουν βρεθεί.

«Πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι εμπλέκονται ένα ή περισσότερα άτομα» λέει η Δημογλίδου

Η Αστυνομία επισημαίνει από την πλευρά της πως δεν προκύπτει το κίνητρο να αφορά τα κληρονομικά του 68χρονου.

«Περιμένουμε αρκετές απαντήσεις από προανακριτικές ενέργειες που είχαν ήδη κάνει οι αστυνομικοί, όπως άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε στην κατοχή μας και δεν έχει αναλυθεί. Πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι εμπλέκονται ένα ή περισσότερα άτομα, κάτι που δεν έχει αποκλειστεί. Το κίνητρο όπως περιγράφεται στη δικογραφία είναι απόπειρα εκβίασης και απόσπασης ρημάτων, χωρίς να έχει αποδειχτεί κάτι μέχρι στιγμής» επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η διπλή δολοφονία να έγινε κατόπιν εντολής τρίτου προσώπου, που ενδέχεται να λειτουργούσε ως ηθικός αυτουργός ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.