Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε μια σπάνια ανακοίνωση νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μετά την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε πλήρη συνεργασία με τον πρόεδρο και την ομάδα του για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες συμφωνούν με το όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης».

Η ανακοίνωση δεν αναφέρεται στην έκκληση του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στη Γάζα, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αναγκαία για να εξασφαλιστεί η ασφαλής και γρήγορη απελευθέρωση των ομήρων.

Πριν ανακοινωθεί επίσημα η πρώτη τοποθέτηση του Ισραήλ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε εκφράσει την έκπληξη του από τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι πιστεύει πως η Χαμάς είναι «έτοιμη για διαρκή ειρήνη» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στη Γάζα, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νετανιάχου προχώρησε σε διαβούλευση σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος εκδώσει τη δήλωσή του στο Truth Social, με τον πρωθυπουργό να σημειώνει ότι θεωρεί την απάντηση της τρομοκρατικής οργάνωσης ως απόρριψη της αμερικανικής πρότασης.

Ο Νετανιάχου τόνισε επίσης την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ για την απάντηση, ώστε να μην φανεί ότι η Χαμάς ανταποκρίθηκε θετικά, σύμφωνα με το δίκτυο, το οποίο προσθέτει ότι μη εκλεγμένοι αξιωματούχοι θεωρούν πως η δήλωση της τρομοκρατικής οργάνωσης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία.