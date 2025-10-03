Η Χαμάς χαρακτήρισε «ενθαρρυντικές» τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, και ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για την άμεση παύση των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας είναι ενθαρρυντικές και η Χαμάς είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί ανταλλαγή κρατουμένων, τον τερματισμό του πολέμου και την εξασφάλιση της αποχώρησης του ισραηλινού (στρατού) από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Ταχίρ αλ Νούνου.