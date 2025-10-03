Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε έκπληξη από τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι πιστεύει πως η Χαμάς είναι «έτοιμη για διαρκή ειρήνη» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στη Γάζα, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νετανιάχου προχώρησε σε διαβούλευση σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος εκδώσει τη δήλωσή του στο Truth Social, με τον πρωθυπουργό να σημειώνει ότι θεωρεί την απάντηση της τρομοκρατικής οργάνωσης ως απόρριψη της αμερικανικής πρότασης.

Ο Νετανιάχου τόνισε επίσης την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ για την απάντηση, ώστε να μην φανεί ότι η Χαμάς ανταποκρίθηκε θετικά, σύμφωνα με το δίκτυο, το οποίο προσθέτει ότι μη εκλεγμένοι αξιωματούχοι θεωρούν πως η δήλωση της τρομοκρατικής οργάνωσης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία.