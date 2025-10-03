Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι το Ισραήλ πρέπει να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» και τόνισε πως πιστεύει ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη», μετά την αντίδραση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο σχέδιό του για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social περίπου στις 00:15 Σάββατο, ώρα Ελλάδας,

Πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για να επεξεργαστούμε λεπτομέρειες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να τοποθετηθεί επί του θέματος σύντομα από το Οβάλ Γραφείο, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η αποδοχη της Χαμάς

Νωρίτερα την Παρασκευή η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, επικαλούμενο μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Η οργάνωση συμφωνεί να παραδώσει τους ομήρους, δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία σε όλους τους όρους, ωστόσο, συμφωνεί να παραδώσει την ηγεσία της Γάζας σε παλαιστίνιους.

Hamas just issued a press statement regarding their response to Trump’s proposal. pic.twitter.com/9wLj4bgYCX — 🇵🇸🔻 (@illestfalasteen) October 3, 2025

Η ανακοίνωση της Χαμάς στα ελληνικά:

Στο όνομα του Θεού, του Πολυεύσπλαχνου, του Πολυελεήμονα

Με γνώμονα την ανάγκη να σταματήσει η επιθετικότητα και ο πόλεμος εξόντωσης στον οποίο υποβάλλεται ο σταθερός λαός μας στη Λωρίδα της Γάζας, και βασιζόμενη στην εθνική ευθύνη και την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ύψιστων συμφερόντων του λαού μας, το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης «Χαμάς» διεξήγαγε εις βάθος διαβουλεύσεις με τους ηγετικούς της θεσμούς, εκτενείς συζητήσεις με παλαιστινιακές δυνάμεις και παρατάξεις, καθώς και με αδελφούς μεσολαβητές και φίλους, προκειμένου να διαμορφώσει μια υπεύθυνη στάση απέναντι στο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά από εκτεταμένη μελέτη, το κίνημα έλαβε την απόφασή του και υπέβαλε την εξής απάντηση στους αδελφούς μεσολαβητές:

Το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης Χαμάς εκφράζει την εκτίμησή του προς τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες —καθώς και προς τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ— για την επίτευξη:

Τερματισμού του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας

Ανταλλαγής αιχμαλώτων

Άμεσης εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας

Απόρριψης της κατοχής της Γάζας

Απόρριψης του εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού από την περιοχή

Στο πλαίσιο αυτό, και με σκοπό την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και πλήρους αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, το κίνημα ανακοινώνει ότι:

Συμφωνεί στην απελευθέρωση όλων των κρατουμένων της κατοχής, ζώντων και νεκρών, σύμφωνα με τον τύπο ανταλλαγής που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Τραμπ

Είναι διατεθειμένο να εξασφαλίσει τις αναγκαίες συνθήκες επί του πεδίου για την υλοποίηση της ανταλλαγής

Δηλώνει έτοιμο να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Το κίνημα ανανεώνει επίσης τη συμφωνία του να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων τεχνοκρατών, με βάση την εθνική παλαιστινιακή συναίνεση και με την υποστήριξη του αραβικού και ισλαμικού κόσμου.

Όσον αφορά τα σημεία της πρότασης του Προέδρου Τραμπ που σχετίζονται με άλλα ζητήματα για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα έμφυτα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, αυτά συνδέονται με μια συνολική εθνική θέση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αυτά τα ζητήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου παλαιστινιακού εθνικού σχεδιασμού, στον οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει με πλήρη υπευθυνότητα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δώσει τελεσίγραφο τελεσίγραφο στη Χαμάς να αποδεχτεί το δικό του σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα μέχρι τις 6:00 μ.μ. της Κυριακής (ώρα Ουάσινγκτον), απειλώντας με «καταστροφικές συνέπειες» σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Το σχέδιο που προτάθηκε περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός, απελευθέρωση ομήρων και επέκταση εξουσίας διεθνούς μεταβατικής διοίκησης στη Γάζα, με απαίτηση αποστράτευσης της Χαμάς.

Αναλυτικά το σχέδιο Τραμπ προβλέπει: