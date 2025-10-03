Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να απευθύνει σύντομα λόγο σχετικά με την «αποδοχή» από τη Χαμάς του σχεδίου του για τη Γάζα.

«Στα παρασκήνια του Οβάλ Γραφείου: ο πρόεδρος Τραμπ απαντά στη συμφωνία της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιό του» σχολίασε η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ, αναρτώντας μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου, καθισμένου στο γραφείο του και περιστοιχισμένου από κάμερες και μικρόφωνα.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναδημοσίευσε την ανακοίνωση που εξέδωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο δίκτυό του Truth Social. Δεν έκανε κάποιο σχόλιο στην ανάρτηση αυτή.