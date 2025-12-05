Μια σειρά από πρόσφατες μελέτες αποκαλύπτει ότι οι επιστήμονες μπορούν πλέον να εκτιμήσουν τον κίνδυνο για Alzheimer και καρδιαγγειακά νοσήματα μέσω της ανάλυσης εικόνων του αμφιβληστροειδή. Η τεχνική αυτή αξιοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης (AI) που ανιχνεύουν λεπτές αλλαγές στα αγγεία και τους ιστούς του ματιού, οι οποίες συχνά προηγούνται των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών.

Η ομάδα του National Eye Institute (NEI) δημοσίευσε πρόσφατα αποτελέσματα που δείχνουν ότι ένα μοντέλο AI μπορεί να εντοπίσει πρόωρα καρδιαγγειακό κίνδυνο μόνο από μία σάρωση του αμφιβληστροειδή.



Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η τεχνική αυτή θα μπορούσε να γίνει μέρος ενός τακτικού προληπτικού ελέγχου, μειώνοντας τις πιθανότητες σοβαρών επεισοδίων.

Παράλληλα, στο Duke Eye Center, μελέτη έδειξε ότι η ίδια προσέγγιση μπορεί να προβλέψει την πιθανότητα εμφάνισης Alzheimer χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Οι επιστήμονες τόνισαν ότι η ανάλυση των εικόνων αμφιβληστροειδή με AI επιτρέπει την αναγνώριση μοτίβων φθοράς που δεν είναι ορατά με συμβατικές εξετάσεις.

Μία πρόσφατη ανασκόπηση για την εφαρμογή deep learning στην ιατρική, δημοσιευμένη στο Oculomics Journal, επισημαίνει ότι οι δυνατότητες της μεθόδου εκτείνονται πέρα από καρδιαγγειακές παθήσεις και Alzheimer, καλύπτοντας ακόμη και διαβήτη και νευροεκφυλιστικές διαταραχές.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σύντομα η εξέταση αυτή θα μπορούσε να γίνει ρουτίνα σε οφθαλμολογικά ιατρεία, προσφέροντας μια γρήγορη και ανώδυνη μέθοδο πρόβλεψης σημαντικών ασθενειών.

Τέλος, δημοσιεύματα στο PubMed αναφέρουν ότι η αξιοποίηση απεικόνισης αμφιβληστροειδή με AI έχει ήδη δείξει ακρίβεια πάνω από 80% στον εντοπισμό ασθενών με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερη εφαρμογή σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Η δυνατότητα αυτή να ανιχνεύονται σοβαρές ασθένειες μέσα από το μάτι φέρνει επανάσταση στην πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση, δίνοντας στους γιατρούς ένα νέο, ισχυρό εργαλείο για την προστασία της δημόσιας υγείας.