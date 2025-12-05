Η Αίγυπτος, το Κατάρ και ακόμη έξι χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό, που διαδραματίζουν ρόλο στη διαμεσολάβηση για τη Γάζα, δήλωσαν σήμερα πως αισθάνονται «βαθιά ανησυχία» μετά τη γνωστοποίηση από το Ισραήλ ότι σκοπεύει να ανοίξει το πέρασμα της Ράφας αποκλειστικά για την έξοδο από τα παλαιστινιακά εδάφη.

Σε ανακοίνωση, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας και του Πακιστάν ανησυχούν για «δηλώσεις που διατυπώθηκαν από την ισραηλινή πλευρά σχετικά με το άνοιγμα του σημείου διέλευσης της Ράφας μόνο προς μία κατεύθυνση με στόχο τη μεταφορά των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας προς την Αίγυπτο».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ανοίξει εκ νέου «τις επόμενες ημέρες» το πέρασμα της Ράφας, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα. Το μέτρο θα εφαρμοστεί «αποκλειστικά για την έξοδο» των κατοίκων της Γάζας προς την Αίγυπτο, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές δραστηριότητες στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Αίγυπτος διέψευσε γρήγορα ότι είχε αποδεχτεί ένα τέτοιο μέτρο, επιμένοντας ότι αυτό το στρατηγικό πέρασμα πρέπει να είναι ανοιχτό και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Οι οκτώ υπουργοί τόνισαν ότι «απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού από τη γη του» και αντιτίθενται σε οποιαδήποτε αναγκαστική έξοδο των κατοίκων της Γάζας από το έδαφός τους.

Επιμένουν ότι το πέρασμα της Ράφας πρέπει να είναι ανοιχτό και προς τις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το άνοιγμα εκ νέου του σημείου διέλευσης της Ράφας προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον παλαιστινιακό θύλακα, και ζητείται εδώ και πολύ καιρό από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ωστόσο, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου, οι ισραηλινές αρχές δεν το έχουν εγκρίνει, επικαλούμενες το γεγονός ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιστρέψει όλες τις σορούς των ομήρων που είχε δεσμευτεί να παραδώσει, και την ανάγκη συντονισμού με την Αίγυπτο.