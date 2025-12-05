Η κακοκαιρία BYRON θα συνεχιστεί σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, και μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας, με ισχυρές βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Τα καιρικά φαινόμενα θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων βρίσκεται στο επίκεντρο σειράς οδηγιών που εξέδωσε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).

Ως προς την προσέλευση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους, η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι «οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους, όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους, λόγω της ακραίας βροχόπτωσης και των συνεπειών της, δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους (άρθρο 657 ΑΚ, άρθρο 10 ΠΔ 62/2025). Τυχόν διακοπή των συγκοινωνιών και επικινδυνότητα όλων των δρόμων και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης, αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας. Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται, όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του (άρθρο 656 ΑΚ, άρθρο 9 ΠΔ 62/2025). Επίσης, το δικαίωμα αυτό διατηρείται και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά, επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα “μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης”. Συνεπώς, ο εργαζόμενος που δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα της κακοκαιρίας, λόγω της εκτίμησής του, π.χ., ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή και προσέλευση των εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής».



Για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, η ΓΣΕΕ αναφέρει πως είναι νομικά και λογικά αυτονόητο «ότι στις οικοδομικές εργασίες, στις εργασίες σε υπαίθριους χώρους και σε επιχειρήσεις-εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, των πληττόμενων περιοχών που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα πρέπει να είναι υποχρεωτική η παύση των εργασιών αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών που αφορούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα».

Επίσης, η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι «στην επιχείρηση που, λόγω της ασυνήθους σε ένταση βροχόπτωσης, είναι κατ’ αντικειμενική κρίση αδύνατον να λειτουργήσει, τα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την παροχή εργασίας κατά την ημέρα που παρέμεινε κλειστή (ΑΚ 380)». Τέλος, η ΓΣΕΕ σημειώνει ότι «την ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη στον μισθωτό ως ημέρα κανονικής άδειας». Παράλληλα, υπενθυμίζεται από την ΓΣΕΕ ότι «σε περίπτωση τηλεργασίας, λόγω συνθηκών, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τον εξοπλισμό ή να καταβάλει το επίδομα τηλεργασίας (άρθρο 67 του Ν. 4808/2021)».



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κεντρικό μήνυμα από την ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας είναι ότι τα προβλήματα δεν επιλύονται με άτυπες συστάσεις και ανακοινώσεις, αλλά χρειάζεται ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και αυστηρές κυρώσεις, βάσει των οποίων να διεξάγονται οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας. Γι’ αυτό και πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ προς το Υπουργείο Εργασίας αποτελεί η εισαγωγή στην ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ρητών ρυθμίσεων για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεων για τη μη διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.



«Μετακινούμαστε μόνο όταν είναι απαραίτητο. Δεν παραγγέλνουμε οτιδήποτε διανέμεται με μετακίνηση εργαζομένων μέσα στην κακοκαιρία», είναι το γενικό μήνυμα της Συνομοσπονδίας προς όλους τους πολίτες.