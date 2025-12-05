Πλήθος κόσμου συνωστίζεται συνήθως στο Karmel Mall, ένα αχανές σομαλέζικο εμπορικό κέντρο στη Μινεάπολη, όπου οι πελάτες του συχνά χαιρετούν ο ένας τον άλλον με το όνομά τους, μιλούν σομαλικά περισσότερο από ό,τι αγγλικά και πηγαίνουν εκεί για να αγοράσουν χιτζάμπ και να κάνουν τα ψώνια τους από τους εκατοντάδες πωλητές που έχουν τους πάγκους τους στους στενούς διαδρόμους του κέντρου.

Το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο, μόνο λιγοστοί πελάτες πήγαν στο εμπορικό κέντρο, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «σκουπίδια» τους Σομαλούς μετανάστες και είπε ότι «έχουν καταστρέψει τη χώρα μας».

Αξιωματούχοι της πόλης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ λένε ότι τα σχόλιά του συνέπεσαν με μία αύξηση του αριθμού πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στη Μινεάπολη.

Η σομαλική κοινότητα της Μινεσότα έχει γίνει μια ολοένα και πιο ισχυρή πολιτική εκλογική περιφέρεια στην πολιτεία, με τη βουλευτή των ΗΠΑ Ιλχάν Ομάρ να είναι το πιο γνωστό μέλος της.

Την ώρα που μια έρευνα για απάτη προκαλεί καταδίκες μελών της κοινότητας, ο Τραμπ έχει επικεντρώσει την οργή του στην Ομάρ και σε άλλους Σομαλούς.

Μια εντατικοποιημένη εκστρατεία απελάσεων στις Δίδυμες Πόλεις (Σ.τ.Σ: Η Μινεάπολη, είναι η μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Μινεσότας των ΗΠΑ. Η Μινεάπολη έχει ενωθεί με τη διπλανή πόλη Σαιντ Πωλ, πρωτεύουσα της πολιτείας, αποκαλούμενες Δίδυμες Πόλεις) που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα έχει αναγκάσει ορισμένους Σομαλούς κατοίκους να κρυφτούν και άλλους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, συχνά έχοντας μαζί τους τα διαβατήριά τους από φόβο φυλετικού χαρακτηρισμού από αξιωματικούς της ICE, σύμφωνα με συνεντεύξεις με κατοίκους, τοπικούς αξιωματούχους και υποστηρικτές των μεταναστών.

«Δεν είμαστε σκουπίδια»

«Δεν νιώθω καν ο εαυτός μου επειδή φοβάμαι παντού. Είμαι στόχος; Δεν ξέρω καν. Αυτό είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε η Ιφρά Φάρα, πολίτης των ΗΠΑ από τη Σομαλία και ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου στο Karmel Mall.

«Δεν έκανα ποτέ τίποτα κακό. Είμαι μια σκληρά εργαζόμενη μητέρα. Δεν είμαστε σκουπίδια», είπε.

Ο Τζαμάλ Οσμάν, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Μινεάπολης και Σομαλός πρόσφυγας που μετανάστευσε στις ΗΠΑ ως έφηβος, είπε ότι έχει κατακλυστεί από ερωτήματα από ψηφοφόρους που τον ρωτούν αν είναι ασφαλές να βγουν έξω και να λαμβάνουν ενημερώσεις για τη δραστηριότητα της ICE, σημειώνοντας ότι η κοινότητα πλέον μοιάζει με «εμπόλεμη ζώνη».

«Αυτό που κάνει κάποιον στόχο της ICE δεν είναι η φυλή ή η εθνικότητά του, αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Όσοι δεν βρίσκονται εδώ παράνομα και δεν παραβιάζουν άλλους νόμους δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν», δήλωσε η Τρίσια ΜακΛάφλιν, γραμματέας στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ωστόσο, η κοινότητα έχει αντιμετωπίσει νέο έλεγχο τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω μιας εκτεταμένης έρευνας για απάτη από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Τουλάχιστον 77 άτομα έχουν κατηγορηθεί, πολλά από τη σομαλική κοινότητα, για υπεξαίρεση κεφαλαίων για την ανακούφιση από την COVID που προορίζονταν για την παροχή γευμάτων σε μαθητές.

Τουλάχιστον 56 από τους κατηγορούμενους έχουν δηλώσει ένοχοι, ενώ μια λευκή γυναίκα από τη Μινεσότα, που φέρεται να είναι η επικεφαλής της ομάδας, καταδικάστηκε για τέσσερις κατηγορίες απάτης μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Αυξήθηκαν οι απελάσεις

Η ΜακΛάφλιν επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε μια αύξηση απελάσεων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με τους υποστηρικτές των μεταναστών και τις αρχές της πόλης να λένε ότι οι πράκτορες έχουν συλλάβει κατοίκους στους δρόμους, σε αυτοκίνητα και έξω από σπίτια στο Σίνταρ-Ρίβερσαϊντ, τη συνοικία που φιλοξενεί μεγάλο μέρος της σομαλικής κοινότητας της Μινεάπολης. Το Reuters έχει επίσης δει συλλήψεις ισπανόφωνων εργατών.

Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των μεταναστών δήλωσαν ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την έρευνα για απάτη ως δικαιολογία για να στοχοθετήσει την κοινότητα ευρύτερα, ενώ η Μισέλ Ριβέρο, διευθύντρια του Γραφείου Υποθέσεων Μεταναστών και Προσφύγων της Μινεάπολης, δήλωσε ότι η σομαλική κοινότητα είναι κινητήρια δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της πόλης.

Οι εντάσεις στην κοινότητα αυξήθηκαν την Τρίτη όταν ο Τραμπ έκανε υποτιμητικά σχόλια για τους Σομαλούς κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Και τα επανέλαβε την Τετάρτη σε σχόλια προς δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Σε συνέντευξή της στο Reuters αργότερα την Τετάρτη, η Ομάρ επέκρινε τα σχόλια του Τραμπ χαρακτηρίζοντάς τα ρατσιστικά, ισλαμοφοβικά και ξενοφοβικά. «Δεν με εκπλήσσει, αλλά αυτό που μου φαίνεται περίεργο είναι το πόσο ανατριχιαστικός ήταν. Έχει εμμονή με εμένα και την σομαλική κοινότητα», είπε.

Πάνω από τους μισούς από τους 84.000 Σομαλούς της Μινεάπολης γεννήθηκαν στις ΗΠΑ και η συντριπτική πλειονότητα είναι νόμιμοι κάτοικοι, σύμφωνα με το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων. Οι περισσότεροι Σομαλοί που γεννήθηκαν εκτός ΗΠΑ ήρθαν ως πρόσφυγες από τον βάναυσο, δεκαετιών εμφύλιο πόλεμο της Σομαλίας, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα την έξοδο περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων από το 1991.

Η Τζαϊλάνι Χουσεΐν, εκτελεστική διευθύντρια του Συμβουλίου Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων στη Μινεσότα, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι επιθέσεις του Τραμπ εναντίον Σομαλών Αμερικανών και μεταναστών είναι επικίνδυνες και έχουν προκαλέσει αύξηση των διαδικτυακών απειλών κατά της κοινότητας.