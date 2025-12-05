Η απόφαση για την επανεκκίνηση της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης πάρθηκε στη σημερινή σύσκεψη στο αμαξοστάσιο, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του διευθύνοντος συμβούλου της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Νίκου Κουρέτα, εκπροσώπων της εταιρείας λειτουργίας THEMA και των αναδόχων του έργου.

Η λειτουργία για το επιβατικό κοινό θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.

«Η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχή και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά».

Διευκρινίζεται ότι «οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής» και ότι για την εορταστική περίοδο το δίκτυο θα λειτουργεί με κανονικό ωράριο, ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα το κοινό.

Ακολουθεί το αναθεωρημένο πρόγραμμα δρομολογίων:

Πρόγραμμα 08/12 – 20/12

Αναχώρηση πρώτου και τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς

Δευτέρα – Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Σάββατο & Κυριακή: 08:00 – 23:00

Πρόγραμμα 21/12/2025 – 04/01/2026

Δευτέρα – Πέμπτη: 05:30 – 00:30

Παρασκευή & Σάββατο: 05:30 – 02:00

Κυριακή: 05:30 – 00:30

Από 05/01/2026

Δευτέρα – Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Σάββατο & Κυριακή: 08:00 – 23:00

Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε., οι κατασκευαστικοί ανάδοχοι και η THEMA συνεχίζουν από κοινού την τελική φάση προετοιμασίας για την πλήρη ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, με παράλληλη μέριμνα για την ασφαλή λειτουργία της βασικής γραμμής.