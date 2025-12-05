Ο Πηνειός ξεχείλισε το βράδυ της Παρασκευής 05/12, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Byron διοχέτευσαν στην κοίτη του τεράστιες ποσότητες νερού.

Όπως μεταδίδει το trikalaola.gr, τα νερά του ποταμού στη Θεσσαλία έχουν υπερβεί τη βασική κοίτη τους μέσα στα μεγάλα αναχώματα του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων, στο χαμηλότερο σημείο του αγροκτήματος Βαλομανδρίου, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Στην περιοχή βρέθηκε πριν από λίγη ώρα η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η οποία επιθεωρεί την κατάσταση.

Παρόν ήταν και ο Νίκος Σαλέπης, κάτοικος και εκπρόσωπος των Πλημμυροπαθών Βαλομανδρίου, ο οποίος ενημέρωσε την κ. Ντιντή για τις παρεμβάσεις που θεωρεί αναγκαίες. Επισήμανε ότι τα μέχρι τώρα έργα δεν αρκούν και ότι απαιτούνται σημαντικά περισσότερες ενέργειες για να μπορεί η περιοχή να θεωρείται πραγματικά προστατευμένη από πλημμύρες.