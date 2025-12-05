Λόγω των συγκεντρώσεων και πορειών που έχουν προγραμματιστεί το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, θα ισχύσουν έκτακτες ρυθμίσεις τόσο στο μετρό όσο και σε κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

Ρυθμίσεις στο μετρό

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9:00, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 11:00 έως τις 15:00 και εκ νέου στις 17:00. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Παράλληλα, το Σάββατο (6-12-2025) θα εφαρμοστούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφώνονται.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει σχεδιάσει και θα εφαρμόσει μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας σε όλη την περιοχή. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την κίνηση και τη στάθμευση κοντά στους χώρους των εκδηλώσεων, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποφυγή επιπλέον προβλημάτων στην κυκλοφορία.