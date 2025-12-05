Σε διακοπή της κυκλοφορίας προχώρησε πριν από λίγη ώρα η Ελληνική Αστυνομία στο ρεύμα καθόδου της οδού Χαριλάου Τρικούπη προς το Πασαλιμάνι, έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη πριν από λίγη ώρα και οφείλεται στην κακοκαιρία Byron. Ειδικότερα, μια ιδιαίτερα ψηλή λεύκα, η οποία βρισκόταν στη νησίδα του δρόμου, ξεριζώθηκε λόγω εξαιτίας του μαλακού εδάφους λόγω της βροχής και έπεσε πάνω στην απέναντι πολυκατοικία, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Από καθαρή τύχη εκείνη την ώρα δεν περνούσε αυτοκίνητο από την οδό και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, αφού το δέντρο δεν έπεσε στο έδαφος, ενώ δεν έχουν προκληθεί ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΛ.ΑΣ. Η επιχείρηση τμηματικής κοπής του δέντρου κρίνεται ως ιδιαίτερα απαιτητική καθώς έχει αρκετά μεγάλο ύψος και βάρος, ενώ αυτή τη στιγμή στηρίζεται ουσιαστικά στα μπαλκόνια του δευτέρου, του τρίτου και του τέταρτου ορόφου της πολυκατοικίας της οδού Χαριλάου Τρικούπη 38, σχεδόν απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η άφιξη γερανοφόρου οχήματος, το οποίο θα συνδράμει στην ασφαλή και σταδιακή αφαίρεση των κλαδιών και του κορμού, προκειμένου να απομακρυνθεί το δέντρο χωρίς να υπάρξει επιπλέον κίνδυνος.

Ακολουθούν φωτογραφίες: