Το Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι έχει ξεκινήσει τον συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για να συνεχιστούν οι συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ με ανάρτηση στο X.

Το Κατάρ χαιρέτισε τη «συμφωνία» της Χαμάς με το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Κράτος του Κατάρ χαιρετίζει την ανακοίνωση της Χαμάς ότι το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ έχει την έγκρισή της», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ αλ Ανσάρι, στηρίζοντας παράλληλα το κάλεσμα Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Το Κατάρ είναι από τις βασικές μεσολαβήτριες χώρες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι Κατάρ και Αίγυπτος είναι μεταξύ των μεσολαβήτριων χωρών στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς.

Το Κάιρο νωρίτερα δήλωσε ότι ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» μετά την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει όλα τα μέρη στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού του προέδρου των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.