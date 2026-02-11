Ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Χαρκόβου προκάλεσε τον θάνατο τριών μικρών παιδιών, δύο αγοριών ηλικίας ενός έτους και ενός κοριτσιού δύο ετών, καθώς και του 34χρονου πατέρα τους, όπως ανακοίνωσε στις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» σε πλήγμα σε σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, σημείωσε η πηγή αυτή, εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.