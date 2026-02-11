Ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Χαρκόβου προκάλεσε τον θάνατο τριών μικρών παιδιών, δύο αγοριών ηλικίας ενός έτους και ενός κοριτσιού δύο ετών, καθώς και του 34χρονου πατέρα τους, όπως ανακοίνωσε στις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινεχούμποφ.
«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» σε πλήγμα σε σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, σημείωσε η πηγή αυτή, εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.
Three children and one adult were killed in a Russian strike on Bohodukhiv, Kharkiv region, Kharkiv Regional Administration head Oleh Syniehubov reported‼️— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) February 10, 2026
They had been inside a private home.
