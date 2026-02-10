Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στη σχολική και τοπική κοινωνία της Ζακύνθου η αιφνίδια και πρόωρη απώλεια της εκπαιδευτικού Ευανθίας Αγγελοπούλου, η οποία υπηρετούσε ως νεοδιόριστη νηπιαγωγός στο 3ο Νηπιαγωγείο του νησιού.

Με απόφαση του διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Αθ. Κατσίμπελη, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος και όπως αναφέρει το imerazante.gr για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων.

Η απόφαση

Ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:

Το τραγικό και αιφνίδιο γεγονός της απώλειας της εκπαιδευτικού Ευανθίας Αγγελοπούλου, νεοδιόριστης νηπιαγωγού του 3ου Νηπιαγωγείου Ζακύνθου,

Τη βαθιά θλίψη που προκάλεσε το γεγονός αυτό στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας της Ζακύνθου,

Την ανάγκη απόδοσης του προσήκοντος σεβασμού στη μνήμη της εκλιπούσας εκπαιδευτικού.

Αποφασίζουμε

Την κήρυξη τριήμερου πένθους, από σήμερα και έως και την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας της εκλιπούσας, σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων των σχολικών μονάδων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Η επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα από τη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, που τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘΑ, θα πραγματοποιηθεί και θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη της εκλιπούσας εκπαιδευτικού, ενώ πριν από την έναρξή της θα τηρηθεί ενός (1) λεπτού σιγή.

Οι διευθυντές και προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε από σήμερα και έως και την Τετάρτη οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες και να εφαρμοστεί άμεσα.