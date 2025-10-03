Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανήρτησε στο Truth Social τα ξημερώματα του Σαββάτου ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο τόνισε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, στο οποίο η Χαμάς ανταποκρίθηκε θετικά.

Η Χαμάς χαιρέτισε ορισμένα μέρη της πρότασης Τραμπ, ενώ φαίνεται πως αρνείται σε άλλα σημεία, επιμένοντας ότι χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των όρων.

Ωστόσο, ο Τραμπ φαίνεται να αγκαλιάζει ολοκληρωτικά την προφανή «Ναι, αλλά» απάντηση ως νίκη, εκδίδοντας βίντεο στο Οβάλ Γραφείο, στην οποία ευχαριστεί όλες τις χώρες που «βοήθησαν να το οργανώσουμε — Κατάρ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Ιορδανία και τόσες άλλες».

«Αυτή είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό», είπε ο Τραμπ.

«Πρέπει να καταγράψουμε την τελική συμφωνία με σαφήνεια», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας ότι θα χρειαστούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, παρά τους φαινομενικά πρόωρους εορτασμούς στην Ουάσιγκτον.

«Ανυπομονώ να δούμε τους ομήρους να επιστρέφουν στους γονείς τους», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι κάποιοι από τους 48 ομήρους θα επιστρέψουν σε φέρετρα, καθώς μόνο 20 θεωρούνται ζωντανοί.

«Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, ίσως πρωτοφανής».

«Μας δόθηκε τεράστια βοήθεια. Όλοι ήταν ενωμένοι στην επιθυμία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και να δούμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε», συνέχισε ο Τραμπ.

«Σας ευχαριστώ όλους, και όλοι θα αντιμετωπιστούν δίκαια», επισήμανε, σε ένα φαινομενικό μήνυμα προς τα δύο μέρη, τα οποία ενδέχεται να μην είναι πλήρως ικανοποιημένα με όλα τα σημεία του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου.