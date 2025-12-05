Οι αγρότες θα σκληρύνουν τη στάση τους από τη Δευτέρα και αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με την κυβέρνηση να δηλώνει ανοιχτή σε διάλογο, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν επεισόδια σαν εκείνα στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά, το μεσημέρι της Παρασκευής στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου. Επίσης, αγρότες επιχείρησαν να περάσουν το μπλόκο των αστυνομικών έξω από το αγρόκτημα του ΑΠΘ για να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Ένα τρακτέρ έκανε όπισθεν με ταχύτητα και κινήθηκε προς τους πεζούς αστυνομικούς, με αγρότες να παροτρύνουν τον οδηγό να πατήσει αστυνομικό.

Στη συνέχεια κάποιοι που είχαν ήδη πηδήξει τα κάγκελα και βρίσκονταν μέσα στη Γεωργική Σχολή, προσπάθησαν να βγουν στο δρόμο και να κάνουν αποκλεισμό ρίχνοντας κάτω έναν αστυνομικό.

Οι αγρότες πέταξαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών με αποτέλεσμα ένας να πέσει κάτω και ένας άλλος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο τραυματισμένος. Κατά τη διάρκεια της έντασης οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών με αποτέλεσμα κάποιοι αγρότες να ζαλιστούν και να πέσουν κάτω.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος του οδηγού του τρακτέρ με τις μαύρες σημαίες που κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία. Επίσης, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας για την πέτρα που κατέληξε στο στέρνο του αστυνομικού των ΥΑΤ, ο οποίος νοσηλεύεται στο 424 εκτός κινδύνου. Οι αγρότες λένε ότι υπάρχουν τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους από τα δακρυγόνα που έπεσαν στο σημείο, στο οποίο υπάρχουν ακόμα δυνάμεις της αστυνομίας προκειμένου οι αγρότες να μην κινηθούν με τα πόδια μέσα από το αγρόκτημα του Πανεπιστημίου για το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Μπλόκα και στα τελωνεία

Τα αγροτικά μπλόκα πολλαπλασιάζονται σε όλη τη χώρα, ενώ αυξάνονται και στα τελωνεία. Συγκεκριμένα, έχουν στηθεί στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

«Διάλογος δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια»

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες, ωστόσο για να συμβεί αυτό δεν θα πρέπει να σημειώνονται επεισόδια, όπως εκείνα στη Θεσσαλονίκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε τα εξής:

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».