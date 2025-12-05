Μία καταγγελία ασφαλισμένου αποτέλεσε την αφετηρία για μία διεξοδική έρευνα του ΕΟΠΥΥ που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, αφορούσε την εν αγνοία του συνταγογράφηση και εκτέλεση φαρμάκων στο ΑΜΚΑ του θανόντος αδερφού του, όταν ο τελευταίος ήταν εν ζωή.

Δείκτες συνταγογράφησης και γεωγραφική αναντιστοιχία

Οι Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ξεκίνησαν αμέσως έλεγχο της συνταγογραφικής συμπεριφοράς ιατρού και φαρμακοποιού στην Αττική. Οι ελεγκτές ιατροί και φαρμακοποιοί του Οργανισμού αξιοποίησαν προηγμένα συστήματα, εντοπίζοντας ασυνήθιστη χρονική και γεωγραφική αναντιστοιχία μεταξύ της ώρας και του τόπου έκδοσης και εκτέλεσης των συνταγών μέσω του συστήματος red flag.

Ο πλήρης φάκελος απεστάλη στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για περαιτέρω διερεύνηση (η Ελληνική Αστυνομία είναι η πηγή των πληροφοριών για την εξάρθρωση). Το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελληνικής Αστυνομίας, ολοκληρώνοντας τη δική του έρευνα, προχώρησε στη σύλληψη ενός φαρμακοποιού και δύο ιατρών.

Απάτη σε βάρος του Δημοσίου και διοικητικές οινές

Συνολικά, οκτώ ιατροί (συμπεριλαμβανομένων των δύο συλληφθέντων) και ένας φαρμακοποιός κατηγορούνται για οργάνωση σε συμμορία, ψευδή βεβαίωση και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Η απάτη συντελείτο μέσω της εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων σε πολίτες που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.

Ο ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει ήδη επιβάλει ποινές σε δύο εκ των ιατρών. Οι διοικητικές και νομικές ενέργειες συνεχίζονται, με βάση τη δικογραφία, με στόχο την αποκατάσταση των συμφερόντων του Οργανισμού και την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων. Ο ΕΟΠΥΥ εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Ελληνική Αστυνομία για την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία.

Προστασία ασφαλισμένων: Τρεις σημαντικές οδηγίες

Ο ΕΟΠΥΥ προτρέπει τους ασφαλισμένους να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία του ΑΜΚΑ τους: