Η κακοκαιρία Byron άφησε πολύ έντονα τα σημάδια της στη Φοινικούντα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το κατάλυμα ενός ζευγαριού Γερμανών τουριστών που πλημμύρισε από τα ορμητικά νερά. Στα δύο μέτρα έφτασε το νερό στην αυλή του συγκεκριμένου καταλύματος, κάτι που φαίνεται και στα σημάδια που άφησε η στάθμη στους εξωτερικούς τοίχους και τον μαντρότοιχο, όπως καταγράφει το ρεπορτάζ του MEGA.

Από θαύμα γλίτωσε το ζευγάρι των Γερμανών, που κατάφερε, μαζί με τα σκυλιά του και παρά τις αντίξοες συνθήκες, να βγει από το παράθυρο του πλημμυρισμένου σπιτιού, να κολυμπήσει και να σωθεί. Το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι μοιάζει ακατοίκητο πλέον, με τη λάσπη να καλύπτει το πάτωμα σε όλα τα δωμάτια και τους ανθρώπους να προσπαθούν να καθαρίσουν ό,τι μπορούν. Το τροχόσπιτό τους βρέθηκε στην άλλη άκρη της αυλής και «τσούγκρισε» με το αυτοκίνητό τους, όταν παρασύρθηκε από την ορμή των νερών.