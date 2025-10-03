Οι συγγενείς των ομήρων εκφράζουν την υποστήριξή τους προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την έκκληση του προς το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα «ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα».

Ο Ρόνεν Νιούτρα, πατέρας του αμερικανο-ισραηλινού ομήρου και στρατιώτη, καπτ. Όμερ Μαξίμ Νιούτρα, ο οποίος σκοτώθηκε, χαιρετίζει τη δήλωση Τραμπ ως «μια γενναία κίνηση ηγεσίας», λέγοντας ότι ελπίζει πως «θα οδηγήσει στην ταχεία απελευθέρωση του γιου μας και των άλλων 47 ομήρων και ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ και η ηγεσία της Χαμάς δεν θα βρουν τρόπο να την ακυρώσουν».

Ο πατέρας του δολοφονημένου ομήρου, λοχία Ιτάι Τσεν, επίσης διπλής υπηκοότητας ΗΠΑ-Ισραήλ και ο οποίος σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς πριν από σχεδόν δύο χρόνια, δηλώνει ότι είναι επιφυλακτικά αισιόδοξος.

«Υποστηρίζω τη δήλωση του προέδρου Τραμπ για την παύση των ισραηλινών επιθέσεων ώστε να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων», λέει η Ρούμπι Τσεν. «Η οικογένειά μου περιμένει δύο χρόνια την επιστροφή του γιου μου, ενός ισραηλινού ήρωα. Ο πρόεδρος Τραμπ μου δίνει ελπίδα ότι η μέρα που θα ενωθούμε ξανά με τον Ιτάι είναι κοντά».

Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν Ζανγκάουκερ, κοινοποιεί τη δήλωση Τραμπ σε ανάρτησή της στο X, γράφοντας: «Το διάβασες Νετανιάχου;»

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων επίσης εξέδωσε ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι «στηρίζει σταθερά τον πρόεδρο Τραμπ στη δέσμευσή του να φέρει όλους τους ομήρους στο σπίτι και να τερματίσει τον πόλεμο».

«Η απαίτηση του προέδρου Τραμπ να σταματήσει αμέσως ο πόλεμος είναι ουσιώδης για να αποτραπεί σοβαρή και μη αναστρέψιμη βλάβη στους ομήρους», αναφέρει. «Καλούμε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να ξεκινήσει άμεσα αποτελεσματικές και ταχείες διαπραγματεύσεις για να φέρει όλους τους ομήρους μας στο σπίτι».