Το 33σέλιδο έγγραφο της αμερικανικής κυβέρνησης περιγράφει με ακρίβεια τον νέο κόσμο που οραματίζεται να δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Ευρώπη να κατέχει ιδιαίτερη θέση, καθώς το βάρος αναμένεται να δοθεί στη Δύση.

Η έκθεση της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, χαρακτηριζόμενη ως «οδικός χάρτης για να διασφαλιστεί ότι η Αμερική θα παραμείνει η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη χώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας και η πατρίδα της ελευθερίας στον πλανήτη», καθιστά σαφή την υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς τα εθνικιστικά ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης.

Το έγγραφο, με υπογεγραμμένη εισαγωγή από τον Τραμπ, αναφέρει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε οικονομική ύφεση, αλλά τα «πραγματικά προβλήματά της είναι ακόμη βαθύτερα», συμπεριλαμβανομένων «των δραστηριοτήτων της ΕΕ που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία, των μεταναστευτικών πολιτικών που μετασχηματίζουν την ήπειρο, της λογοκρισίας της ελευθερίας του λόγου και της καταστολής της πολιτικής αντιπολίτευσης… και της απώλειας των εθνικών ταυτοτήτων».

Η 33σέλιδη έκθεση της παγκόσμιας άποψης του Τραμπ «America First» (Πρώτα η Αμερική) φαίνεται να υποστηρίζει τη ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης», αναφέροντας ότι αρκετές χώρες κινδυνεύουν να γίνουν «μη ευρωπαϊκές στην πλειοψηφία τους» και ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «την πραγματική και αυστηρή προοπτική της εξαφάνισης του πολιτισμού». Προσθέτει: «Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο».

Οι πολιτικές των ΗΠΑ πρέπει, επομένως, να περιλαμβάνουν «την καλλιέργεια της αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών χωρών», καθώς και την παροχή της δυνατότητας στην Ευρώπη να «αναλάβει την κύρια ευθύνη για την άμυνά της» και να «ανοίξει τις ευρωπαϊκές αγορές στα αμερικανικά αγαθά και υπηρεσίες», σημείωσε ο Guardian σε σχετικό δημοσίευμα.

Σε γλώσσα που θα φανεί ασυνήθιστη στους στενούς συμμάχους, το έγγραφο αναφέρει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «υπερασπιστούν την πραγματική δημοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης και τον ανεπιφύλακτο εορτασμό του ατομικού χαρακτήρα και της ιστορίας των ευρωπαϊκών εθνών», προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον «ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν αυτή την αναβίωση του πνεύματος».

Με τα ακροδεξιά κόμματα είτε στην κυβέρνηση, είτε να υποστηρίζουν δεξιές συμμαχίες, είτε να προηγούνται στις δημοσκοπήσεις σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, το έγγραφο αναφέρει ότι «η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων […] δίνει αφορμή για μεγάλη αισιοδοξία».

Όσον αφορά τη μετανάστευση, το στρατηγικό έγγραφο φαίνεται να υποστηρίζει τη θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης», η οποία υποστηρίζει ότι οι λευκοί ευρωπαϊκοί πληθυσμοί αντικαθίστανται σκόπιμα από μη λευκούς λαούς. Αναφέρει ότι είναι «περισσότερο από πιθανό» ότι «το αργότερο μέσα σε λίγες δεκαετίες» ορισμένα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ «θα γίνουν κατά πλειοψηφία μη ευρωπαϊκά».

Ισχυρίζεται ότι η Ευρώπη πρέπει να «παραμείνει ευρωπαϊκή, να ανακτήσει την αυτοπεποίθηση του πολιτισμού της και να εγκαταλείψει την αποτυχημένη της εστίαση στην ασφυκτική ρύθμιση», υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη σιγουριάς της ηπείρου είναι εμφανής στις σχέσεις της με τη Ρωσία.