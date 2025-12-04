Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «την δική του ατζέντα και τους δικούς του στόχους, ενώ εμείς επικεντρωνόμαστε στους δικούς μας», σχολιάζοντας το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε την Ινδία και μιλώντας στο India Today αναφέρθηκε στη ρωσική εισβολή, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία ευθύνεται για τον πόλεμο.

«Η ατζέντα της Ρωσίας δεν είναι εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην προστασία των αντίστοιχων συμφερόντων», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το το Κίεβο πρέπει να κατανοήσει πως η σύρραξη θα τελειώσει μόνο μέσω διαπραγμάτευσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «ενεργεί με καλή πίστη, υποθέτω», ενώ όταν ρωτήθηκε πως αξιολογεί τον Αμερικανό ομόλογό του, είπε: «Ποτέ δεν κρίνω τους συναδέλφους μου. Ούτε εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκα στο παρελθόν, ούτε τους σημερινούς ηγέτες των επιμέρους κρατών. Αυτές οι αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται από τους πολίτες που ψηφίζουν τον ηγέτη τους στις εκλογές».

«Η Ρωσία δεν αρνείται στην Ουκρανία το δικαίωμα να διασφαλίσει την ασφάλειά της, αλλά όχι σε βάρος μας», είπε στο India Today.

«Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν ήμασταν εμείς αυτοί που ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο. Η Δύση υποκίνησε την Ουκρανία και υποστήριξε τα γεγονότα, ενορχήστρωσε το πραξικόπημα. Προσπαθήσαμε να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα ειρηνικά για 8 χρόνια, υπογράψαμε τις συμφωνίες του Μινσκ, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να επιλυθούν με ειρηνικά μέσα. Η ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση δεν είναι η αρχή ενός πολέμου, αλλά μάλλον μια προσπάθεια να τερματιστεί ένας πόλεμος που πυροδότησε η Δύση χρησιμοποιώντας τους Ουκρανούς εθνικιστές. Αυτό είναι που πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Τι είπε για σχέσεις Ρωσίας – ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ, που φαινομενικά είχαν αναθερμανθεί μετά τις συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογο του για κοινές επενδύσεις μετά το τέλος του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, οι αμερικανικοί δασμοί στις ρωσικές εταιρείες πετρελαίου προσπαθούν να «παρεμποδίσουν τις οικονομικές σχέσεις με τρίτες χώρες τελικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες και υφίστανται απώλειες». «Είμαι βέβαιος ότι μόλις αυτή η προοπτική καθιερωθεί, τέτοιες τακτικές άσκησης εξωτερικής πίεσης θα εξαφανιστούν», είπε, χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «οι ίδιες οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αγοράζουν πυρηνικά καύσιμα από εμάς για τους δικούς τους πυρηνικούς σταθμούς», σημειώνοντας ότι δεν έχουν διακοπεί όλες οι σχέσεις με τη Δύση.