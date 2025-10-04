Τηλεοπτικό διάγγελμα απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, το βράδυ του Σαββατού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα επιστρέψουν «τις επόμενες ημέρες», ευχαριστώντας τον «αγαπητό φίλο, πρόεδρο Τραμπ» για την υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται να ανεχθεί καθυστερήσεις εκ μέρους της Χαμάς», όπως είχε πει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νετανιάχου: «Θα φέρουμε όλους τους ομήρους στο σπίτι»

Ευχαρίστησε επίσης τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, «τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους» και «τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ που επέδειξαν αντοχή και σθένος».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι όλοι οι όμηροι -ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν κατά τη διάρκεια της επερχόμενης εβραϊκής γιορτής Σουκότ, που ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου και διαρκεί έως τις 13 Οκτωβρίου.

Μάλιστα, σχολίασε ότι «στην αρχή του πολέμου, ένας από τους αξιωματούχους μας είπε ότι αμφιβάλλουμε αν θα καταφέρουμε να φέρουμε πίσω έστω και έναν όμηρο ζωντανό.

«Το Ισραήλ έχει ανακτήσει 207 ομήρους μέχρι στιγμής», υπογράμμισε.

«Αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους ομήρους. Και ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους πολεμικούς στόχους», συμπλήρωσε.

"We will bring all the hostages home."



Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says all the hostages – "those who are alive and those who have passed away" – will be returned during the upcoming Feast of Tabernacles.



Latest ➡️



— Sky News (@SkyNews) October 4, 2025

Ο Νετανιάχου λέει ότι συντονίστηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, «μια διπλωματική κίνηση που ανέτρεψε αμέσως την κατάσταση», ενώ οι δυνάμεις του IDF πίεζαν στην πόλη της Γάζας. «Αντί να απομονωθεί το Ισραήλ, θα απομονωθεί η Χαμάς», λέει.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε επίσης και στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και «τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ, οι οποίοι έδειξαν μεγάλη αντοχή και στάθηκαν σταθεροί σε αυτές τις δύσκολες μέρες».

Νετανιάχου: Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η διπλωματική και στρατιωτική πίεση ήταν αυτή που ανάγκασε τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούσε στη Γάζα.

Στη συνέχεια τόνισε ότι η οργάνωση θα αφοπλιστεί.

«Στη δεύτερη φάση, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί -είτε με τον εύκολο τρόπο είτε με τον δύσκολο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί», δήλωσε.

Ντόναλντ Τραμπ: «Μπίμπι, αυτή είναι η μόνη σου ευκαιρία για νίκη»

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι προέτρεψε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς. «Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη» του είπε, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Channel 12, αναφέροντας ότι το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι την Παρασκευή, πριν από τη δημόσια έκκλησή του για παύση των επιθέσεων, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία ο Νετανιάχου εξέφρασε αρχικά επιφυλάξεις, αλλά τελικά συμφώνησε να προχωρήσει. «Του είπα: “Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη”. Και ήταν εντάξει με αυτό – έπρεπε να είναι, δεν υπήρχε άλλη επιλογή», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Μαζί μου, πρέπει να συμφωνείς».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και τον τερματισμό των συγκρούσεων. «Είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «όλες οι χώρες υποστηρίζουν το σχέδιο».

Μετά την παρέμβαση Τραμπ, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για την αναστολή της επιχείρησης κατάληψης της πόλης της Γάζας και τη διακοπή των αεροπορικών επιδρομών, ώστε να προετοιμαστεί «η άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ».