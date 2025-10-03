Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη Χαμάς προθεσμία μέχρι τις 6 μ.μ. (ώρα Ουάσιγκτον) της Κυριακής για να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το σχέδιό του για το μέλλον της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς το ως τελευταία ευκαιρία για την παλαιστινιακή οργάνωση.

«Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι την Κυριακή το απόγευμα στις 6», έγραψε ο Τραμπ την Παρασκευή στο Truth Social. «Όλες οι χώρες έχουν υπογράψει! Αν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, θα ξεσπάσει μια ΚΟΛΑΣΗ, όπως δεν έχει ξαναδεί κανείς, εναντίον της Χαμάς».