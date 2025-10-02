Η Χαμάς θα απαιτήσει βασικές τροποποιήσεις στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, αλλά εκτιμάται ότι πιθανότατα θα αποδεχθεί το σχέδιο τις επόμενες ημέρες ως βάση για νέες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αναλυτές και πηγές προσκείμενες στην οργάνωση που μίλησαν στον Guardian.

Ο Τραμπ έχει θέσει προθεσμία «τρεις ή τέσσερις ημέρες» από την Τρίτη για να δώσει η Χαμάς την απάντησή της στο σχέδιό του, που αποσκοπεί στον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα και την εγκαθίδρυση μιας, φαινομενικά αόριστης, διεθνούς διοίκησης στο κατεστραμμένο έδαφος – διαφορετικά, όπως είπε, «θα πληρώσουν στην κόλαση».

Ο Μχαϊμάρ Αμπουσάντα, πολιτικός επιστήμονας από τη Γάζα που βρίσκεται στο Κάιρο, δήλωσε ότι η Χαμάς πλέον πρέπει να «διαλέξει ανάμεσα στο κακό και στο χειρότερο».

«Αν πουν “όχι”, όπως έχει καταστήσει σαφές ο Τραμπ, αυτό δεν θα είναι καλό και θα δώσει στο Ισραήλ τη δυνατότητα να κάνει ό,τι χρειάζεται για να τελειώσει αυτή την ιστορία. Θα πουν “ναι, αλλά χρειαζόμαστε αυτό κι εκείνο”», ανέφερε.

Ο Χιου Λόβατ, ανώτερος ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, σημείωσε ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τη Χαμάς να αποδεχθεί τους όρους χωρίς προϋποθέσεις. «Αυτό είναι κατανοητό. Το κείμενο στερείται λεπτομερειών. Όμως, οτιδήποτε διαφορετικό από μια πλήρη και τελική αποδοχή θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της Χαμάς από το Ισραήλ, την κυβέρνηση Τραμπ και πιθανόν τους Ευρωπαίους», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ, το οποίο ενσωματώνει πολλά από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ και διαμορφώθηκε χωρίς καμία διαβούλευση με τη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν κατά την ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα, έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ θα «ολοκληρώσει τη δουλειά» αν η Χαμάς απορρίψει την πρόταση ή καθυστερήσει την εφαρμογή της. Τον Μάρτιο, το Ισραήλ είχε μονομερώς σπάσει μια δίμηνη εκεχειρία, αρνούμενο να περάσει στη δεύτερη φάση που θα μπορούσε να είχε τερματίσει οριστικά τις εχθροπραξίες.

Η ηγεσία της Χαμάς παραμένει κατακερματισμένη μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Ντόχα και Γάζας, γεγονός που δυσχεραίνει τις συζητήσεις για την τελική απάντηση της οργάνωσης. Η Τουρκία και το Κατάρ ασκούν πιέσεις ώστε η Χαμάς να κάνει παραχωρήσεις.

Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία του σχεδίου είναι η απαίτηση για αφοπλισμό της Χαμάς, ανέφερε πηγή προσκείμενη στην οργάνωση. Η παράδοση όλων των όπλων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αποδεκτή, ιδίως ελλείψει πολιτικής διαδικασίας ή ουσιαστικής προόδου προς μια λύση δύο κρατών.

«Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις μέσα στο κίνημα. Η ηγεσία στη Ντόχα τείνει να είναι πιο πραγματιστική, ειδικά σε σύγκριση με τη στρατιωτική ηγεσία στη Γάζα. Είναι όμως σαφές ότι χρειάζεται η συναίνεση της στρατιωτικής πτέρυγας και των απλών μαχητών», τόνισε ο Λόβατ.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επιδρομή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους. Περίπου 250 άτομα ελήφθησαν όμηροι, από τους οποίους 48 παραμένουν στη Γάζα, αν και λιγότεροι από τους μισούς είναι εν ζωή.

Πάνω από 66.000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, μεγάλο μέρος του εδάφους έχει μετατραπεί σε ερείπια και η πλειονότητα των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων έχει εκτοπιστεί επανειλημμένα.

Η πρόταση Τραμπ προβλέπει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων εντός 72 ωρών από την έναρξη της εκεχειρίας, τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος της περιμέτρου, καθώς και μαζική εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, απαιτεί το Ισραήλ να απελευθερώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστινίους κρατούμενους, πολλοί από τους οποίους εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης – κάτι που η Χαμάς θα μπορούσε να παρουσιάσει ως σημαντική νίκη.

Ένα άλλο σημείο ανησυχίας για τη Χαμάς είναι η ασαφής δέσμευση περί ισραηλινής αποχώρησης, αν και η σαφής αναφορά ότι δεν θα υπάρξει προσάρτηση ή κατοχή της Γάζας από το Ισραήλ χαιρετίστηκε θετικά από πηγή κοντά στην οργάνωση.

Κάποιοι αναλυτές ωστόσο υποστηρίζουν ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις στη Χαμάς συχνά υπερτονίζονται.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικό χάσμα ανάμεσα στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την εξωτερική ηγεσία. Όλοι συμφωνούν στην αντίθεση προς τον αφοπλισμό, καθώς ο ένοπλος αγώνας είναι βαθιά ριζωμένος στη φύση και την ταυτότητά τους», δήλωσε ο Μάικλ Μιλστάιν, ειδικός στη Χαμάς στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Η Χαμάς έχει υποστεί πολύ σοβαρές απώλειες στον πόλεμο. Χιλιάδες μαχητές έχουν σκοτωθεί, μαζί με σχεδόν όλη την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη οργάνωση καταγραφής βίας ACLED, τουλάχιστον 40 διοικητές και βασικά στελέχη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα από τον Μάρτιο. Μόνο ένας ανώτερος διοικητής από το στρατιωτικό συμβούλιο της Χαμάς προ της 7ης Οκτωβρίου παραμένει στη θέση του, όπως ανέφερε η ACLED.

Παρόλα αυτά, η Χαμάς συνεχίζει τις ανταρτοπόλεμες επιχειρήσεις και διατηρεί τμήματα διοίκησης ελλείψει άλλης εξουσίας. Ανθρωπιστικοί αξιωματούχοι στη Γάζα δήλωσαν ότι η οργάνωση εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στην Πόλη της Γάζας, στους «κεντρικούς καταυλισμούς» νοτιότερα και στην παραλιακή ζώνη αλ-Μαουάσι.

Η Χαμάς, που ιδρύθηκε το 1987, έχει στρατολογήσει χιλιάδες νέους μαχητές οι οποίοι, αν και άπειροι και ανεπαρκώς εξοπλισμένοι, μπορούν να προκαλέσουν απώλειες στις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Μιλστάιν δήλωσε ότι, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το 90% των διοικητών της Χαμάς έχει σκοτωθεί, το 97% των ρουκετών της έχει καταστραφεί ή εκτοξευθεί, αλλά μόνο το 40% του εκτεταμένου δικτύου σηράγγων έχει καταστραφεί.

«Η Χαμάς έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Δραστηριοποιείται σε περιοχές όπου ο [ισραηλινός στρατός] έχει ανακοινώσει ότι έχει πλήρως ηττηθεί, αλλά δεν μπορείς να εξαλείψεις εντελώς τη Χαμάς. Έχει μεταμορφωθεί και έχει επιβιώσει», ανέφερε ο Μιλστάιν.

Ορισμένα στελέχη της Χαμάς επιμένουν να απορρίψουν το σχέδιο Τραμπ ολοκληρωτικά.

«Υπάρχει μια τάση από τη στρατιωτική πτέρυγα, κυρίως από τους νεότερους μαχητές, που θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο», είπε ο Λόβατ. «Κατά την άποψή τους, το Ισραήλ αντιμετωπίζει στρατηγικές δυσκολίες: η κινητοποίηση εφέδρων είναι τεράστιο βάρος, επίκεινται εκλογές σε περίπου έναν χρόνο, η διεθνής και εσωτερική πίεση αυξάνεται … Οπότε, για αυτούς, το ζήτημα είναι απλώς ποιος θα αντέξει περισσότερο».