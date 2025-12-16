Ο Παναθηναϊκός, παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα έντονα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, παρά τα ενθαρρυντικά δείγματα που είχε δείξει νωρίς στη σεζόν. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες στη EuroLeague, απέναντι στη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ (79-89) και στη Μιλάνο εκτός έδρας (89-96), με τον Τούρκο τεχνικό να τονίζει δημόσια πως το «τριφύλλι» απέχει ακόμη από το επίπεδο που απαιτείται για διεκδίκηση της κορυφής. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, πάντως, οι «πράσινοι» αντέδρασαν, επικρατώντας άνετα της ΑΕΚ με 101-63, δείχνοντας ότι διαθέτουν τα περιθώρια αγωνιστικής βελτίωσης. To πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό εντοπίζεται στην αμυντική του λειτουργία, καθώς αυτή τη στιγμή κατατάσσεται 10ος στη Euroleague. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει 88,7 πόντους ανά αγώνα (6ος), ενώ βρίσκεται στην 7η θέση στα επιθετικά ριμπάουντ με 12 ανά παιχνίδι. Την περσινή σεζόν, οι «Πράσινοι» είχαν επικρατήσει και στα δύο παιχνίδια της κανονικής περιόδου απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο οι Τούρκοι απάντησαν στον ημιτελικό της Euroleague, κερδίζοντας με 82-76. Στην Αθήνα έμειναν οι Σαμοντούροφ, Γκριγκόνις, Κουζέλογλου, Χολμς και Λεσόρ. Στη διάθεση του Αταμάν επιστρέφει ο Τούρκος φόργουορντ Οσμάν, ενώ προέκυψε απρόοπτο με τον Ναν, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα και είναι εξαιρετικά αμφίβολος.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της φετινής σεζόν, όπως αποτυπώνεται ξεκάθαρα από τα αποτελέσματά της σε όλες τις διοργανώσεις. Η Φενέρμπαχτσε έχει «χτίσει» ένα εντυπωσιακό σερί 12 συνεχόμενων νικών, εκ των οποίων οι έξι ήρθαν στη Euroleague. Το ρεκόρ της στη διοργάνωση βρίσκεται στο 9-5, έχοντας μάλιστα ένα ματς λιγότερο, γεγονός που τη φέρνει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Στην τελευταία αγωνιστική πέρασε νικηφόρα από το Πριγκιπάτο, επικρατώντας της Μονακό με 92-86. Η Φενέρμπαχτσε ξεχωρίζει επιθετικά, με μέσο όρο 90,5 πόντους ανά αγώνα, παράλληλα, κυριαρχεί στα ριμπάουντ, συλλέγοντας 13,5 επιθετικά και 23,6 αμυντικά ανά παιχνίδι. Εκτός δράσης παραμένουν οι τραυματίες Μπιτίμ (φόργουορντ) και Μπάνγκο (σέντερ), ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Γιάντουνεν (φόργουορντ) και Γουίλμπεκιν (γκαρντ).