Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει διορία τριών ή τεσσάρων ημερών στη Χαμάς ώστε να απαντήσει αν συμφωνεί με το σχέδιο 20 σημείων του για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

«Θα είναι ένα πολύ δυσάρεστο τέλος» αν η Χαμάς αρνηθεί τη συμφωνία, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ έξω από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη. Η ισλαμιστική οργάνωση δεν έχει ακόμα απαντήσει στο σχέδιο του Τραμπ όμως ο διαμεσολαβητής από το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, ανέφερε πως η οργάνωση μελετά το σχέδιο «με υπευθυνότητα».

Το σχέδιο των 20 σημείων, που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άμεση παύση των εχθροπραξιών και την απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών.

Αναφέρει ακόμα πως η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και πως αντίθετα αυτή θα κυβερνάται από μια «τεχνοκρατική, χωρίς πολιτική επιρροή επιτροπή Παλαιστινίων» και από ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» το οποίο θα αποτελείται από διεθνείς ηγέτες.

Κορυφαίο στέλεχος της Χαμάς πάντως μιλώντας στο BBC ανέφερε ότι η οργάνωση πιθανότατα θα απορρίψει την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και πως «αγνοεί αυτά των Παλαιστινίων».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στήριξε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ξεκαθάρισε πως θα «αντισταθεί σθεναρά» σε κάθε σκέψη για παλαιστινιακό κράτος, παρά την υπό προϋποθέσεις συμπερίληψή του στο σχέδιο των 20 σημείων. Εκπρόσωποι της Χαμάς αναμένεται να συναντήσουν το επόμενο διάστημα τους μεσολαβητές από το Κατάρ ώστε να συζητήσουν όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.