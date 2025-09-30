Έγγραφα που εντοπίστηκαν στη Γάζα και δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δείχνουν την άμεση εμπλοκή της Χαμάς στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση του στολίσκου Global Sumud Flotilla.

«Αυτό επιβεβαιώνει ότι βασικά μέσα του στολίσκου ανήκουν ουσιαστικά και ελέγχονται από τη Χαμάς», ανέφερε το ΥΠΕΞ. «Διευκρινίζουν την αλυσίδα διοίκησης και οικονομικής στήριξης πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις, που εδώ και καιρό παρουσιάζονταν με πολιτικό προσωπείο».

Ένα από τα έγγραφα, επιστολή του 2021 υπογεγραμμένη από τον πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, εγκρίνει ρητά τη Διάσκεψη Παλαιστινίων του Εξωτερικού (PCPA), έναν οργανισμό που ιδρύθηκε το 2018 και λειτουργεί με πολιτική κάλυψη. Το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει το PCPA ως τρομοκρατική οργάνωση.

Το υπουργείο σημείωσε ότι το PCPA λειτουργεί ως εκπρόσωπος της Χαμάς στο εξωτερικό, συχνά σαν «πρεσβείες» του κινήματος, οργανώνοντας αντι-ισραηλινές διαδηλώσεις και βίαιες κινητοποιήσεις. Ο οργανισμός χαρακτηρίστηκε τρομοκρατικός από το Ισραήλ το 2021.

Τι αναφέρουν τα έγγραφα για την εμπλοκή της Χαμάς στον στολίσκο

Ένα δεύτερο έγγραφο περιέχει λεπτομερή λίστα μελών του PCPA, μεταξύ αυτών ανώτερα στελέχη της Χαμάς που εμπλέκονται άμεσα στη λειτουργία του στολίσκου, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Ανάμεσα στα ονόματα που υπογράμμισε ο ισραηλινός στρατός είναι ο Ζάχερ Μπιράουι, επικεφαλής του τομέα της Χαμάς του PCPA στη Βρετανία, ο οποίος φέρεται να ηγείται τέτοιων αποστολών προς τη Γάζα εδώ και πάνω από 15 χρόνια.

Επίσης αναφέρεται ο Σαΐφ Αμπού Κις, στέλεχος του PCPA στην Ισπανία και ταυτόχρονα διευθύνων σύμβουλος της ισπανικής εταιρείας κυβερνοτεχνολογίας Cyber Neptune, που διαθέτει πολλά από τα πλοία που συμμετέχουν στην τωρινή αποστολή.

«Η Χαμάς στη Λωρίδα ευθύνεται για τις δραστηριότητες εντός Γάζας, ενώ η Χαμάς στο εξωτερικό διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις εκτός, περιλαμβανομένης της κινητοποίησης και των προκλήσεων», ανέφερε το ΥΠΕΞ. «Αυτά τα έγγραφα αποκαλύπτουν το βάθος του διεθνούς δικτύου της Χαμάς και τον επιχειρησιακό έλεγχο που ασκεί στα άτομα που ηγούνται του στολίσκου».

Ο στολίσκος, που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη, συνοδεύεται αυτή τη στιγμή από ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι προτίθενται να παραδώσουν απευθείας βοήθεια στη Γάζα, απορρίπτοντας την ισραηλινή πρόταση να μεταφερθεί το φορτίο μέσω Ασκελόν ή Κύπρου. Παραμένει ασαφές πώς θα εξελιχθεί η αντιπαράθεση όταν τα πλοία προσεγγίσουν τα ισραηλινά ύδατα, με το Ισραήλ να επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει απευθείας πρόσβαση στις ακτές της Γάζας.

Ο στολίσκος αναμένεται να φτάσει στα ισραηλινά ύδατα τις επόμενες ημέρες. Ξεχωρίζει η συμμετοχή της Σουηδής ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία απελάθηκε τον Ιούνιο έπειτα από παρόμοια προσπάθεια να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας με ένα σκάφος. Ισραηλινοί αξιωματούχοι τότε είχαν απορρίψει την ενέργεια ως «σκάφος για selfies».