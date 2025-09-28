Με προορισμό τη Γάζα απέπλευσε ξανά, ύστερα από αρκετές ημέρες παραμονής στα ελληνικά ύδατα για επισκευές, ο διεθνής στολίσκος βοήθειας στον οποίο επιβαίνει η Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, καθώς οι ακτιβιστές στοχεύουν να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν βοήθεια στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι διοργανωτές δήλωσαν την Κυριακή ότι ελληνικά σκάφη είχαν πλέον ενταχθεί στην επιχείρησή τους, πράγμα που σημαίνει ότι ο στολίσκος, ο οποίος αριθμεί περίπου 47 πολιτικά σκάφη, ήταν «ολοκληρωμένος».

«Αδελφοί και αδελφές στη Γάζα, πλέουμε με ελπίδα στις καρδιές μας. Η ανθεκτικότητά σας είναι η πυξίδα μας, ο αγώνας σας είναι ο αγώνας μας. Μαζί, θα σπάσουμε τη σιωπή της πολιορκίας», έγραψε ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πέρα από τη Σουηδέζα ακτιβίστρια περίπου 40 Ιταλοί βρίσκονται στον στολίσκο μαζί με ακτιβιστές από δεκάδες άλλες χώρες ελπίζοντας να φέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι επανέλαβε την Κυριακή μια πρόταση που έγινε την περασμένη εβδομάδα για να μεταφέρει ο στολίσκος τη βοήθεια στην Κύπρο για τελική διανομή στη Γάζα από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο στολίσκος απέρριψε την πρόταση.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters αναφέρει πως ο στολίσκος χτυπήθηκε την Τετάρτη σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη οπλισμένα με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης τα οποία προκάλεσαν ζημιές αλλά όχι τραυματισμούς.

Το Ισραήλ που δεν σχολίασε το περιστατικό έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τα σκάφη να φτάσουν στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του είναι νόμιμος καθώς μάχεται εναντίον μαχητών της Χαμάς στον παράκτιο θύλακα.

Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία κοντά στον στολίσκο για επιχειρήσεις διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας.