Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκίντο Κροσέτο καταδίκασε τη νυχτερινή επίθεση με drone στον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης στη Γάζα. Παράλληλα ο ίδιος ανέφερε πως το ιταλικό ναυτικό σπεύδει να βοηθήσει τα πλοία που εμπλέκονται με τη δράση.

Όπως τόνισε ο ίδιος δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν για την επίθεση ευθύνεται το Ισραήλ, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. «Σε ό,τι αφορά την επίθεση που δέχθηκε το Sumud Flottila, στον οποίο συμμετέχουν και Ιταλοί πολίτες, η οποία διενεργήθηκε με drone από τους άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες μπορούμε μόνο να την καταδικάσουμε έντονα».

«Στις δημοκρατίες, οι διαμαρτυρίες και ο ακτιβισμός πρέπει να προστατεύονται όταν λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και χωρίς βία. «Έχω εξουσιοδοτήσει την άμεση παρέμβαση της ιταλικής φρεγάτας, η οποία έπλεε βόρεια της Κρήτης ως μέρος της επιχείρησης «Mare Sicuro», ώστε να δώσει βοήθεια στους Ιταλούς πολίτες που βρίσκονται στον στολίσκο».

«Η φρεγάτα κατευθύνεται ήδη στην περιοχή ώστε να πραγματοποιήσει διασωστικές ενέργειες. Η στρατιωτική ακολουθία του Ισραήλ στην Ιταλία, ο πρέσβης και η στρατιωτική μας ακολουθία στο Τελ Αβίβ και η ομάδα κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας έχουν όλοι ενημερωθεί σχετικά».