Ένα ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα περιλαμβάνει εκπλήξεις, καθώς αναθέτει ρόλους σε δύο γνώριμες πολιτικές φιγούρες: τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το πρακτορείο Reuters εξηγεί αναλυτικά τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ όσον αφορά την προσωρινή διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.

Τι προβλέπει το σχέδιο για την προσωρινή διακυβέρνηση

Η πρόταση αναφέρει: «Η Γάζα θα διοικείται στο πλαίσιο προσωρινής μεταβατικής διακυβέρνησης από μια τεχνοκρατική, απολιτική παλαιστινιακή επιτροπή», χωρίς όμως να κατονομάζει κανένα πρόσωπο ή παλαιστινιακή ομάδα για τη μετάβαση.

Η επιτροπή θα εποπτεύεται από έναν νέο διεθνή μεταβατικό οργανισμό που θα ονομάζεται «Συμβούλιο Ειρήνης». Στην ηγεσία του θα βρίσκεται ο Τραμπ, ενώ θα συμμετέχουν κι άλλοι αρχηγοί κρατών και μέλη, ανάμεσά τους ο Μπλερ.

Η επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των καθημερινών δημοσίων υπηρεσιών και των δήμων στη Γάζα και θα απαρτίζεται από «καταρτισμένους Παλαιστινίους και διεθνείς ειδικούς», οι οποίοι δεν κατονομάζονται. Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση.

Γιατί προκαλεί αντιδράσεις;

Οι αναφορές περί εμπλοκής του Μπλερ έχουν προκαλέσει επικρίσεις, λόγω της ιστορίας της Βρετανίας στην περιοχή, αλλά και του ρόλου του Μπλερ στην εισβολή στο Ιράκ, βασισμένη σε ψευδείς ισχυρισμούς για όπλα μαζικής καταστροφής.

Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του οργάνου

Το όργανο θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας «μέχρις ότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής», χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το σχέδιο αναφέρει ότι ήδη έχουν διατυπωθεί προτάσεις επενδύσεων από διεθνείς φορείς, οι οποίοι δεν κατονομάζονται.

Η Παλαιστινιακή Αρχή και κοινή δήλωση πολλών μουσουλμανικών χωρών χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ρόλος του Μπλερ

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Μπλερ επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για να συναντήσει τον Τραμπ. Το ινστιτούτο Tony Blair Institute δήλωσε ότι είχε «πολλές συνομιλίες με διάφορες ομάδες για την ανοικοδόμηση της Γάζας μετά τον πόλεμο».

Ο Μουστάφα Μπαργκούτι, γενικός γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, δήλωσε στη Washington Post: «Ήμασταν ήδη υπό βρετανική αποικιοκρατία. Έχει αρνητική φήμη εδώ. Αν αναφέρεις τον Τόνι Μπλερ, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι ο πόλεμος στο Ιράκ».

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, είπε: «Τόνι Μπλερ; Με τίποτα. Μακριά τα χέρια από την Παλαιστίνη».

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, ο Μπλερ χαρακτήρισε την ιδέα του Τραμπ «τολμηρό και έξυπνο σχέδιο». Εξέφρασε τη στήριξή του στον Τραμπ για την πρόταση να ηγηθεί του Συμβουλίου που θα εποπτεύει την επιτροπή της μεταβατικής διακυβέρνησης στη Γάζα.