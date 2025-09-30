Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις κλίνουν προς την αποδοχή του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και θα παρουσιάσουν την απάντηση της οργάνωσης στους διαμεσολαβητές από Κατάρ και Αίγυπτο την Τετάρτη, ανέφερε την Τρίτη πηγή με γνώση της διαδικασίας στο CBS News.

Το σχέδιο, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε από κοινού με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, αποτελείται από 20 σημεία, τα οποία, εάν συμφωνηθούν, θα οδηγούσαν σε ταχεία κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, στην απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν και ενός αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στην τελική μεταβίβαση της διακυβέρνησης της περιοχής σε προσωρινή διοίκηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών με εποπτεία από ένα διεθνές «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την προεδρία του κ. Τραμπ και τη διεύθυνση του πρώην πρωθυπουργού της Αγγλίας, Τόνι Μπλερ.

Το σχέδιο προβλέπει ότι «εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν». Ο Νετανιάχου φάνηκε να αποδέχεται δημόσια τη συμφωνία μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ θα είναι επίσης μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» και, σύμφωνα με το σχέδιο, το Ισραήλ θα διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας περιμετρικά της Γάζας. Μιλώντας τη Δευτέρα μετά την εμφάνισή του με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν «στις περισσότερες περιοχές της Λωρίδας» τουλάχιστον έως ότου επιστρέψουν όλοι οι όμηροι.

Διπλωματική πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο CBS News ότι ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος και ο πρωθυπουργός του Κατάρ παρέδωσαν στους εκπροσώπους της Χαμάς αντίγραφο της πρότασης. Η Παλαιστινιακή Αρχή, που ασκεί μερικώς διοίκηση σε περιοχές της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, εξέδωσε ανακοίνωση υπέρ του σχεδίου, όπως δημοσιεύτηκε στο κρατικό πρακτορείο WAFA.

Στην ανακοίνωσή της, η Παλαιστινιακή Αρχή υπογραμμίζει «τη σημασία της εταιρικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή» και επιβεβαιώνει τις δεσμεύσεις της για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της «διεξαγωγής προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους μετά το τέλος του πολέμου». «Έχουμε επιβεβαιώσει ότι επιθυμούμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, μη στρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος που να δεσμεύεται στον πλουραλισμό και την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ δεν προβλέπει άμεσο ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, αλλά αναφέρει ότι μπορεί τελικά να «αναλάβει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον έλεγχο της Γάζας» εφόσον υλοποιήσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Οι ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων βασικών κρατών της Μέσης Ανατολής, δήλωσαν γρήγορα τη στήριξή τους στο σχέδιο. Η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καλωσορίζοντας τις «ειλικρινείς προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα» και εκφράζοντας την «εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά του να βρει έναν δρόμο προς την ειρήνη».

«Τονίζουν τη σημασία της εταιρικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια της ειρήνης στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπουργοί χαιρετίζουν την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου, την ανοικοδόμηση της Γάζας, την αποτροπή της εκτόπισης του παλαιστινιακού λαού και την προώθηση μιας συνολικής ειρήνης, όπως και την ανακοίνωσή του ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι είναι «ενθαρρυμένος από τη θετική ανταπόκριση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου» στην πρόταση των ΗΠΑ και πως «όλα τα μέρη πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή για να δώσουν στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία», όπως μετέδωσε το δίκτυο BBC News, εταίρος του CBS News. Ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, Βόλκερ Τουρκ, είπε στο CBS News ότι «οτιδήποτε μας οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός, στην απελευθέρωση των ομήρων, στον τερματισμό της σφαγής που βλέπουμε και στη διαμόρφωση ενός δρόμου για την ειρήνη είναι θετικό».

«Οποιοσδήποτε μπορεί να κυβερνήσει τη Γάζα, αλλά δεν θέλουμε άλλο πόλεμο σαν αυτόν της 7ης Οκτωβρίου. Και δεύτερον: Δεν θέλουμε ο ισραηλινός στρατός να μπει στα σπίτια μας όπως έγινε το 1948», είπε στο CBS News ένας άνδρας από την πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ της Γάζας, ο οποίος δήλωσε πως εκτοπίστηκε 14 φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Η πρόταση του Τραμπ δεν έχει σημασία. Ο Τραμπ είναι το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ είναι με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι η Αμερική. Όλα τα αραβικά κράτη συνωμότησαν εναντίον μας και η Αμερική είναι το Ισραήλ».

«Οτιδήποτε βάλει τέλος στην αιματοχυσία και στις μάχες είναι καλό. Οτιδήποτε θα σταματήσει τη σφαγή που βιώνουμε», είπε ένας άλλος άνδρας στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ στο CBS News. Όταν ρωτήθηκε αν θα τον ικανοποιούσε μια συμφωνία ειρήνης με αντάλλαγμα την αναβολή για τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, απάντησε: «Όλα αυτά θα λυθούν αργότερα, αφού σταθεροποιηθεί η κατάστασή μας, μπορούν να επιλυθούν μετά. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι με τη βοήθεια του Θεού».