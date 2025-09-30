Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε το σχέδιο των 20 σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σε βιντεοσκοπημένη δήλωση από την Ουάσινγκτον, όπου νωρίτερα εκείνη την ημέρα στέκονταν δίπλα στον Αμερικανό Πρόεδρο και έδωσε την έγκρισή του στην πρόταση.

«Ήταν μια ιστορική επίσκεψη», ανέφερε. «Αντί η Χαμάς να μας απομονώσει, γυρίσαμε τα πράγματα και απομονώσαμε τη Χαμάς.

«Τώρα ολόκληρος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένου του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου, πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τους όρους που δημιουργήσαμε μαζί με τον Τραμπ, για να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι — ζωντανοί και νεκροί — ενώ ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) παραμένει στη Λωρίδα της Γάζας.»

Οι δηλώσεις του φαίνεται να παραπλανούν ως προς μέρος του σχεδίου του Τραμπ, που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά από τον Λευκό Οίκο, καθώς δεν προβλέπει ότι ο IDF θα παραμείνει στη Λωρίδα επ’ αόριστον, αλλά αντίθετα θα αποχωρήσει σταδιακά παραδίδοντας την ασφάλεια σε διεθνή δύναμη.

מסכמים ביקור חשוב בארה״ב.



עדכון קצר ממני אליכם >>



🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/SmVo642hfx — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 29, 2025

«Ποιος θα το πίστευε», λέει αναφερόμενος στο όραμα του Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι μέχρι τώρα, το Ισραήλ είχε ενημερωθεί να δεχθεί τις απαιτήσεις της Χαμάς και να της επιτρέψει να παραμείνει και να ξαναχτίσει μέσα στην περιοχή.

Το άτομο πίσω από την κάμερα ρωτά αν ο Νετανιάχου συμφώνησε στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, κάτι που ο πρωθυπουργός αρνείται αμέσως.

«Απολύτως όχι», λέει. «Δεν αναφέρεται στη συμφωνία.»

«Είπαμε ότι θα αντιταχθούμε σθεναρά σε ένα παλαιστινιακό κράτος», προσθέτει, ισχυριζόμενος ότι ο Τραμπ συμφωνεί μαζί του ότι θα ήταν ένα «τεράστιο βραβείο για την τρομοκρατία».

Και πάλι, αυτό φαίνεται να αποτελεί κάποια παραποίηση του σχεδίου, καθώς το σημείο 19 αναφέρει ότι αφού η Γάζα ανακατασκευαστεί και η Παλαιστινιακή Αρχή θεωρηθεί ότι πραγματοποίησε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, οι συνθήκες μπορεί τελικά να είναι ώριμες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, το οποίο αναγνωρίζουμε ως τον στόχο του παλαιστινιακού λαού.