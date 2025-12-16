Θλίψη έχει προκαλέσει στη Γαλλία μια φονική έκρηξη σε πολυκατοικία, που στοίχισε τη ζωή σε δύο παιδιά, το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο της Λιόν, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της νομαρχίας, η έκρηξη έγινε στο ισόγειο της τετραώροφης πολυκατοικίας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Από την έκρηξη έσπασαν τζάμια σε δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί εκεί.

Δεν είναι ακόμη γνωστή η αιτία της έκρηξης, ενώ η νομαρχία έθεσε σε λειτουργία κέντρο φιλοξενίας και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των πληγέντων.