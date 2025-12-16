Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής στη EuroLeague δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό, και βρίσκεται εκτός πρώτης εξάδας μετά από 15 αγωνιστικές. Το ρεκόρ του είναι 8-6, με έναν αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι του γνώρισε την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο «Palau Blaugrana» με 98-85, χωρίς να καταφέρει να βρει σταθερές λύσεις. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε χάσει προβάδισμα 12 πόντων απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνέπεια και αγωνιστική σταθερότητα. Οι «Ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί δύο ηττών και να επιστρέψουν στις επιτυχίες.

Το βάρος της επιθετικής δημιουργίας σηκώνουν κυρίως ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος μετρά 17,4 πόντους και 7,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με 18 πόντους ανά παιχνίδι και 39% στα τρίποντα. Σε επίπεδο αριθμών, ο Ολυμπιακός σκοράρει 86,3 πόντους ανά αγώνα (9ος), ενώ στα ριμπάουντ παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, έχοντας 12,1 επιθετικά (6ος) και 24,9 αμυντικά (3ος). Εκτός αποστολής βρίσκονται οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ το νέο απόκτημα ο Μόρις, δεν μπήκε ακόμα στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας.

Η Βαλένθια έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εκκίνηση στη φετινή EuroLeague, φτάνοντας στη δεύτερη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 10-5, πίσω μόνο από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η εξαιρετική της φόρμα αποτυπώνεται τόσο στο σερί επτά νικών σε όλες τις διοργανώσεις όσο και στη δυναμική της έδρας της, όπου μετρά 7-1. Στο τελευταίο της παιχνίδι, επικράτησε με άνεση της Αναντολού Εφές με 94-82, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της.

Το σύνολο του Μαρτίνεθ στηρίζεται σε παίκτες που συγκαταλέγονται στις πιο πετυχημένες μεταγραφές της φετινής διοργάνωσης. Ο Τέιλορ ξεχωρίζει για τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση. Ο Μουρ προσαρμόστηκε άμεσα, φλερτάροντας ακόμη και με triple-double σε πρόσφατη εμφάνισή του, ενώ ο Τόμπσον έχει εξελιχθεί στον απόλυτο ηγέτη της ομάδας. Η Βαλένθια διαθέτει την πιο παραγωγική επίθεση της EuroLeague με 96,8 πόντους ανά αγώνα, είναι πρώτη στις ασίστ με 21,9 ανά παιχνίδι και κορυφαία στα επιθετικά ριμπάουντ (13,4). Εκτός δράσης παραμένει ο Ισπανός φόργουορντ Λόπεθ-Αροστέγκι.