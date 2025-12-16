Η διοίκηση της PRODEA Investments έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την αγορά, μέσα από μια εφ’ όλης της ύλης ενημέρωση, λίγο διάστημα μετά το mega deal συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ και την πώληση ακινήτων στο Yoda Group του Γιάννη Παπαλέκα και την Εθνική Τράπεζα. Το σήμα ήταν ξεκάθαρο: η επόμενη φάση της στρατηγικής της PRODEA δεν περιορίζεται στις «αποτιμήσεις στα χαρτιά», αλλά περνά στη μετατροπή τους σε ρευστότητα και απτά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να αποτυπωθούν τόσο στον ισολογισμό όσο και στις μελλοντικές διανομές προς τους μετόχους.

Στην ενημέρωση έδωσαν το παρών οι Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής, Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος, Θηρεσία Μεσσάρη, Chief Financial Officer και Chief Operations Officer, και Αθανάσιος Καραγιάννης, Chief Investment Officer, με τον πυρήνα της συζήτησης να εστιάζει στη στρατηγική των κινήσεων, τις επενδυτικές προτεραιότητες και το πού «βλέπει» η εταιρεία την επόμενη μεγάλη ευκαιρία.

Από την αρχή, ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου έθεσε το πλαίσιο με σαφή και χωρίς περιστροφές δήλωση: «Παραμένουμε η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ με διαφορά από τις υπόλοιπες». Όπως σημείωσε, το μέγεθος και η απόσταση από τον ανταγωνισμό δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά βάση για να μπορεί η PRODEA να κινείται με μεγαλύτερη άνεση, να αναλαμβάνει σύνθετα projects και να χτίζει στρατηγικές με βάθος χρόνου.

Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις πρόσφατες αποεπενδύσεις, οι οποίες αφορούν ακίνητα που αποκτήθηκαν πριν από 12 έως 15 χρόνια και στην πορεία κατέγραψαν σημαντικές αποτιμητικές υπεραξίες, οι οποίες πλέον υλοποιούνται.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την αποπληρωμή δανεισμού ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, οδηγώντας το LTV στο 50%, ενώ το υπόλοιπο κεφάλαιο θα κατευθυνθεί σε νέες επενδύσεις και διανομές προς τους μετόχους.

Φιλοξενία, ο βασικός επενδυτικός πυλώνας

Ο ξενοδοχειακός και τουριστικός τομέας αποτελεί σήμερα τον πιο «βαρύ» επενδυτικό πυλώνα της PRODEA. Μέσω της Mediterranean Hospitality Venture (MHV), ο κλάδος της φιλοξενίας αντιστοιχεί ήδη σε περίπου το ένα τρίτο της αξίας του χαρτοφυλακίου του ομίλου, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η αξία αυτή αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα, ο πυλώνας του hospitality περιλαμβάνει εννέα ξενοδοχεία, η πλειονότητα των οποίων διαχειρίζονται ή επιβλέπονται από την ίδια την MHV και τον όμιλο PRODEA, με στόχο τον έλεγχο του λειτουργικού κινδύνου και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τον συγκεκριμένο τομέα σε ορίζοντα τετραετίας εκτιμώνται σε περίπου 350 εκατ. ευρώ, ποσό για το οποίο έχουν ήδη εξασφαλιστεί τα απαραίτητα κεφάλαια.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα δύο μεγάλα projects σε Ιταλία και Πάρο. Για το ξενοδοχείο στην Ιταλία, τα στελέχη ανέφεραν ότι πρόκειται για ανάπτυξη από μηδενική βάση, με στόχο να λειτουργήσει στις αρχές του 2027, ενώ έχουν ήδη συμφωνηθεί τα brands και η συνολική φιλοσοφία του έργου στο οποίο θα υπάρχουν και δύο Nammos. Για την Πάρο, υπογραμμίστηκε ότι η ανάπτυξη είναι πιο σύνθετη, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και του αδειοδοτικού πλαισίου, με έμφαση στον προσεκτικό σχεδιασμό και χωρίς υπέρβαση δόμησης.

Logistics, ο επόμενος μεγάλος παίκτης

Παράλληλα, η PRODEA ενισχύει συστηματικά και τον πυλώνα των logistics, ο οποίος σύντομα θα οργανωθεί σε ξεχωριστή δομή. Η εταιρεία διαθέτει ήδη σύγχρονες αποθήκες συνολικής εκμισθωμένης επιφάνειας περίπου 140 χιλ. τ.μ., ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη αναπτύξεις για επιπλέον 130 χιλ. τ.μ. και εξετάζεται νέο pipeline περίπου 120 χιλ. τ.μ.

Πρόσφατα, ο όμιλος προχώρησε και στην απόκτηση έκτασης στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου θα ανεγερθούν σύγχρονες αποθήκες 30 χιλ. τ.μ., με περιοχές ενδιαφέροντος να παραμένουν ο Ασπρόπυργος, το Μαρκόπουλο και η Θεσσαλονίκη. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι η δημιουργία ενός κορυφαίου regional logistics champion, βασισμένου σε τεχνική, επενδυτική και διαχειριστική τεχνογνωσία, με μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική.

«Να γίνουμε η mini Blackstone της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

Ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου περιέγραψε με σαφήνεια τη φιλοδοξία της PRODEA για την επόμενη ημέρα, λέγοντας ότι στόχος είναι να εξελιχθεί σε μια «mini Blackstone της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Η αναφορά δεν αφορά μόνο το μέγεθος, αλλά τη δημιουργία μιας πλατφόρμας με εξειδικευμένους επενδυτικούς πυλώνες, ενεργή διαχείριση και συστηματική δημιουργία υπεραξιών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αριστοτέλης Καρυτινός σημείωσε ότι «όλα μας τα ακίνητα τα έχουμε πουλήσει σε Έλληνες επενδυτές», επισημαίνοντας ότι, παρά τη χαμηλή κινητικότητα σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, το εγχώριο επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά assets παραμένει ενεργό. Την ίδια στιγμή, ο ξενοδοχειακός και τουριστικός τομέας παραμένει ουσιαστικά ο μόνος κλάδος ακινήτων που συνεχίζει να προσελκύει σταθερά και ξένους επενδυτές, στοιχείο που εξηγεί και τη στρατηγική βαρύτητα που του αποδίδει η PRODEA αυτή την περίοδο.

