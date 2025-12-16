Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Τρίτης 16/12 η κίνηση που καταγράφεται σε πολλές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Ειδικότερα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Προβλήματα παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας αλλά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30′ από κόμβο τον Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Επίσης σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10′-15′ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας,

20′-25′ από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 16, 2025

