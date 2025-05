Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο Κατάρ στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή και η άφιξή του στη Ντόχα συνοδεύτηκε από εντυπωσιακές εικόνες. Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της υποδοχής ξεχώρισαν τα κόκκινα Tesla Cybertrucks, τα οποία άνοιγαν τον δρόμο της προεδρικής πομπής στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Τα φουτουριστικά ηλεκτρικά οχήματα, βαμμένα σε έντονο κόκκινο, έκλεψαν την παράσταση, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε παραδοσιακά στοιχεία – όπως καμήλες και επίσημες τελετές – με σύγχρονη τεχνολογία και πολυτέλεια. Η χρήση των Cybertrucks θεωρήθηκε από πολλούς ως έμμεση αναφορά στον Έλον Μασκ, στενό συνεργάτη του Τραμπ και ισχυρή παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο των ΗΠΑ.

President Trump’s motorcade is being escorted by Cybertrucks in Qatar. How EPIC is this! pic.twitter.com/vOxPZ6Xzbv

Η υποδοχή του πρώην προέδρου πραγματοποιήθηκε παρουσία του εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ενώ η συνολική εικόνα της επίσκεψης αποπνέει ισχυρούς συμβολισμούς, τόσο διπλωματικούς όσο και επιχειρηματικούς, όπως αναφέρει η New York Post.

Δείτε βίντεο:

Look at all them camels that came to see Trump in Qatar…



He did say that he 'appriecated' them pic.twitter.com/6WLno0Dx3l