Η Λιθουανία παρουσίασε σχέδιο για την κατασκευή μιας αμυντικής ζώνης πλάτους 50 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων της με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, η οποία θα περιλαμβάνει ναρκοπέδια, παγιδευμένες γέφυρες και αντιαρματικά εμπόδια τύπου «δόντια του δράκου» σε περίπτωση ρωσικής εισβολής.

Το σχέδιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των χωρών της Βαλτικής για ενίσχυση της άμυνάς τους, στον απόηχο της αυξανόμενης επιθετικότητας από τη Μόσχα και τους συμμάχους της. Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία θωρακίζουν τα σύνορά τους, ενισχύοντας φράχτες και αμυντικά έργα, ενώ αναζητούν και χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Όταν ολοκληρωθεί, η λεγόμενη «Βαλτική Αμυντική Γραμμή», που σχεδιάζεται από τις αρχές του 2023, θα έχει μήκος άνω των 1.500 χιλιομέτρων, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Ρωσίας να εξαπολύει επιθέσεις από το έδαφός της, τον θύλακα του Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία.

Η Λιθουανία έχει ήδη δημιουργήσει δεκάδες «μηχανικά πάρκα» με εξοπλισμό αντι-κινητικότητας, όπως συρματοπλέγματα, τσιμεντένια οδοφράγματα, αντιαρματικά εμπόδια τύπου «Τσέχικος σκαντζόχοιρος» και πυραμιδοειδή «δόντια του δράκου». Τώρα, όμως, σχεδιάζει ένα ακόμη πιο εκτεταμένο και πολυεπίπεδο αμυντικό πλέγμα, αρκετά βαθύ ώστε να καλύπτει και το Βίλνιους, την πρωτεύουσα.

Η νέα ζώνη θα αποτελείται από τρία επίπεδα:

Το πρώτο, πλάτους περίπου 5 χλμ., θα ξεκινά με αντιαρματική τάφρο δίπλα στον συνοριακό φράχτη, θα συνεχίζεται με αναχώματα, «δόντια δράκου» και ναρκοπέδια και θα καταλήγει σε δύο σειρές ισχυρών σημείων για την άμυνα του πεζικού.

Το δεύτερο και τρίτο επίπεδο θα περιλαμβάνουν γέφυρες παγιδευμένες με εκρηκτικά, έτοιμες να ανατιναχθούν, καθώς και περισσότερες θέσεις πεζικού.

Επιπλέον, η Λιθουανία σκοπεύει να κόψει δέντρα σε δρόμους που οδηγούν σε πόλεις και χωριά, ώστε να δυσκολέψει τη διέλευση ρωσικών τεθωρακισμένων.

Στόχος του σχεδίου δεν είναι η πλήρης αποτροπή εισβολής, αλλά η επιβράδυνση χερσαίων επιθέσεων και η μεταφορά των εχθρικών δυνάμεων σε πιο «ευνοϊκά» πεδία μάχης.

Σήμερα η χώρα διαθέτει 23.000 επαγγελματίες στρατιώτες και περίπου 104.000 εφέδρους, ενώ έχει αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες στο 5,5% του ΑΕΠ, ποσοστό από τα υψηλότερα στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, στρατιωτικές ασκήσεις του 2023 έδειξαν ότι οι λιθουανικές δυνάμεις δύσκολα θα μπορούσαν να αποκρούσουν μόνες τους μια ρωσική επίθεση χωρίς την ταχεία συνδρομή της Συμμαχίας. Η κατάσταση θα γινόταν ακόμη πιο κρίσιμη εάν η Ρωσία καταλάμβανε το λεγόμενο «διάδρομο του Σουβάλκι», στα σύνορα Λιθουανίας – Πολωνίας, που αποτελεί τη χερσαία σύνδεση του ΝΑΤΟ με τις χώρες της Βαλτικής.

Η Λιθουανία σκοπεύει επίσης να χρησιμοποιήσει νάρκες, μετά την αποχώρησή της από τη Συνθήκη της Οτάβα μαζί με άλλα κράτη του ΝΑΤΟ. Ήδη έχει παραγγείλει αντιαρματικές νάρκες αξίας 10 εκατ. ευρώ, επιπλέον των 85.000 που είχε αγοράσει με κόστος 50 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχει αναπληρώσει το απόθεμα βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών (στάνταρ στο ΝΑΤΟ) και έχει παραγγείλει 44 υπερσύγχρονα άρματα μάχης Leopard 2A8 από τη Γερμανία.