Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σχολίασε σε συνέντευξη της στο Action 24 το βράδυ της Πέμπτης το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Η κυρία Κεραμέως χαρακτήρισε την έκδοση του πρώην πρωθυπουργού ως «ένα βιβλίο για να μας πει πώς κατέστρεψε τη χώρα» και επισήμανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται «αμετανόητος και περήφανος που οδήγησε τη χώρα εκεί που την οδήγησε». Στη συνέχεια, στράφηκε στην παρουσίαση του κυβερνητικού έργου στους τομείς της εργασίας, των συντάξεων και της οικονομικής πολιτικής.

Όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, η υπουργός χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία των εθνικών κοινωνικών εταίρων, τονίζοντας ότι «ανοίγει τον δρόμο για καλύτερους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας» και υπογράμμισε ως επιτυχία τη συμμετοχή της κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις.

Σχετικά με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι κατέγραψε εκατομμύρια ώρες υπερωριών, οι οποίες προηγουμένως είτε πληρώνονταν «μαύρα» είτε δεν καταβάλλονταν καθόλου.

Για τους συνταξιούχους, η υπουργός ανακοίνωσε:

Αύξηση συντάξεων κατά 2,4% από το νέο έτος.

Μείωση της Προσωπικής Διαφοράς κατά 50% και 100% από 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε ορισμένοι συνταξιούχοι να δουν πραγματικές αυξήσεις.

Πάγια ενίσχυση 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Οφέλη για συνταξιούχους από τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση.

Επιπλέον, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στο πρόγραμμα rebrain για την επιστροφή νέων και επιστημόνων που είχαν φύγει κατά την περίοδο της κρίσης, σημειώνοντας ότι ήδη 420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα.

Κλείνοντας τη συνέντευξή της, η υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνοντας: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι ο κόσμος θα δει τι υποσχεθήκαμε και τι παραδώσαμε».