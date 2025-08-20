Μπορεί τα περισσότερα κράτη του πλανήτη να αναγνωρίζουν το Νότιο Σουδάν ως τη νεότερη χώρα στον κόσμο με έτος ίδρυσης το 2011, ωστόσο ο 20χρονος πλέον Τζάκσον από την Αυστραλία φαίνεται να διαφωνεί, έχοντας ιδρύσει εδώ και αρκετά χρόνια ένα νέο κρατίδιο ονόματι Verdis με δική του κυβέρνηση, υπουργούς και δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για απόκτηση υπηκοότητας.

Η εφημερίδα Guardian γράφει πως ο νεαρός που γεννήθηκε στην Αυστραλία από Βρετανούς γονείς και έζησε στη Μελβούρνη μέχρι τα 17 του, ήταν μόλις 14 ετών όταν μαζί με κάποιους φίλους από τη νοτιοανατολική Ευρώπη που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο έψαξαν χάρτες και ανακάλυψαν μια ακατοίκητη έκταση δάσους που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κροατίας και της Σερβίας. Στη συνέχεια, σκέφτηκαν ότι θα ήταν διασκεδαστικό να δουν αν μπορούσαν να τη μετατρέψουν σε χώρα και να την ονομάσουν Verdis.

Ο Guardian αναφέρει πως η νέα αυτή «χώρα» που σε αντίθεση με άλλα «μικροκράτη» όπως η Ανδόρα και το Μονακό δεν έχει αναγνωριστεί ευρέως είναι μόλις 1,6 εκτάρια μεγαλύτερη από την πόλη του Βατικανού και δεν έχει κατοικηθεί ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, ο Τζάκσον και οι ομοϊδεάτες του έχουν σχηματίσει κυβέρνηση, έχουν θεσπίσει νόμους, έχουν υψώσει σημαία και έχουν λάβει 15.000 αιτήσεις για υπηκοότητα, εκ των οποίων 400 έχουν γίνει δεκτές.

Το Verdis, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, είναι το αποτέλεσμα μιας συνοριακής διαμάχης στην περιοχή. Η Σερβία θεωρεί ότι τα σύνορά της είναι η κεντρική γραμμή του Δούναβη. Ωστόσο, η Κροατία επιθυμεί τα σύνορα να βασίζονται σε παλιότερους χάρτες. Η διαφορά αυτή έχει οδηγήσει στην ύπαρξη ορισμένων αδιεκδίκητων εκτάσεων γης, όπως το Verdis, το οποίο βρίσκεται στην κροατική πλευρά του Δούναβη, αλλά εκτός των αυτοπροσδιοριζόμενων συνόρων της Κροατίας.

Οι «εχθροί» του έθνους

Αν και σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου, ο Τζάκσον και η κυβέρνησή του είχαν πάντα μια «θετική εμπειρία» στη Σερβία, οι κροατικές αρχές αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το Verdis, πιθανώς θεωρώντας το ως μια άχρηστη παρουσία σε αυτή τη διασυνοριακή διαμάχη. Τον Οκτώβριο του 2023, όταν ο Τζάκσον και μια ομάδα πολιτών προσπάθησαν να εγκατασταθούν μόνιμα στο Βέρντις, απομακρύνθηκαν με τη βία από την κροατική αστυνομία.

Ο Τζάκσον λέει ότι τον έχουν διαβεβαιώσει ότι το έδαφος αυτό του ανήκει νόμιμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά εξηγεί πως «είναι δύσκολο για εμάς να κινηθούμε νομικά εναντίον της Κροατίας, όταν δεν μας επιτρέπουν να προσφύγουμε στο δικαστικό της σύστημα».

Ο Τζάκσον και ο αντιπρόεδρός του, Χέκτορ Μπόουλς, ο οποίος ζει μεταξύ Ντόβερ και Βουλγαρίας και γνώρισε τον 20χρονο μέσω ενός κοινού φίλου, έλαβαν ισόβια απαγόρευση εισόδου στην Κροατία. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλήγμα, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να έχει κανείς πρόσβαση στο Verdis χωρίς να εισέλθει στην Κροατία. Έτσι, ο Τζάκσον βρίσκεται τώρα, όπως ο ίδιος λέει, «σε εξορία», ζώντας με έναν οικογενειακό φίλο στο Ντόβερ, όπου εργάζεται από το σπίτι ως ανεξάρτητος προγραμματιστής παιχνιδιών για την online πλατφόρμα Roblox.

Ο Τζάκσον παραδέχεται ότι, στην αρχή, το Verdis δεν ήταν κάτι που πήρε στα σοβαρά. «Ήταν ένα είδος πειράματος», λέει ο νεαρός μιλώντας στη Lucy Knight του Guardian, εμπνευσμένο από το Liberland, μια μεγαλύτερη έκταση γης, 20 χιλιόμετρα βόρεια του Βέρντις. Αυτή η μικροχώρα που δεν έχει διεκδικηθεί ούτε από την Κροατία ούτε από τη Σερβία ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος από τον Τσέχο δεξιό πολιτικό Βίτ Τζέντλιτσκα το 2015, ο οποίος ήθελε η χώρα να γίνει φορολογικός παράδεισος.

«Μας άρεσε η ιδέα του Liberland, αλλά δεν συμφωνούσαμε απόλυτα με την ιδεολογία του», λέει ο Τζάκσον που αποφάσισε να δει αν μπορούσε να δημιουργήσει τη δική του εκδοχή. Το όνομα Verdis επιλέχθηκε λόγω της ομοιότητάς του με τη λατινική λέξη για το πράσινο – viridis – και η αρχική ιδέα για τη νέα χώρα ήταν ότι θα εστίαζε σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Αν και οι κυβερνητικές θέσεις είναι εθελοντικές, η χώρα καλύπτει τα ταξιδιωτικά έξοδα των υπουργών της στο Verdis και σε οποιαδήποτε πολιτικά φόρουμ για τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν προσκλήσεις. Ο Τζάκσον και η κυβέρνησή του έχουν βρει διάφορους τρόπους για να συγκεντρώσουν χρήματα, από την πώληση εμπορευμάτων έως την αναζήτηση δωρεών και τη δημιουργία ενός προγράμματος υπηκοότητας μέσω επενδύσεων. Αυτό το μήνα, η χώρα έλαβε μια δωρεά άνω των 37.000 δολαρίων ΗΠΑ, που συγκεντρώθηκε από ενθουσιώδεις υποστηρικτές μέσω ενός ανεξάρτητου κρυπτονομίσματος γνωστού ως $Verdis.

Τα μελλοντικά πλάνα για ένταξη στην ευρωζώνη και η προεδρία της χώρας

Η επανέναρξη της αποίκησης της γης φαίνεται να είναι ο πρωταρχικός στόχος του Τζάκσον, με τον Guardian να αναφέρει πως η παρουσία τους εκεί θα αποδεσμεύσει χρηματοδότηση που έχει συμφωνηθεί με μια ΜΚΟ και θα βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητες της Verdis να γίνει ένα επίσημα αναγνωρισμένο κράτος.

Αναφορικά με την εξωτερική πολιτική της χώρας του, αν και ο Τζάκσον λέει ότι η Βέρντις «θα ήθελε να γίνει μέλος της ευρωζώνης», η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί στόχο. «Είμαι πολύ υπέρ της ΕΕ, αλλά η ΕΕ δεν έχει σχεδιαστεί για μικρές χώρες».

Από την άλλη πλευρά η συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision είναι κάτι που φαίνεται να τους ταιριάζει απόλυτα.

«Θα το θέλαμε πολύ, ειλικρινά», λέει ο Τζάκσον, προσθέτοντας ότι η Verdis έχει «αρκετές καλές σχέσεις με διαγωνιζόμενους της Eurovision» – συγκεκριμένα με τον Λουκ Μπλακ, τον διαγωνιζόμενο της Σερβίας για το 2023, τον οποίο ο Τζάκσον έχει συναντήσει και λέει ότι είναι «μεγάλος υποστηρικτής» της χώρας του.

Παραδόξως, δεδομένου του χρόνου που έχει αφιερώσει στη δημιουργία του Verdis και των ελπίδων του για το μέλλον του, ο Τζάκσον σχεδιάζει να παραιτηθεί από την προεδρία τη στιγμή που η χώρα θα γίνει ένα καθιερωμένο κράτος. «Θέλω απλώς να είμαι ένας κανονικός πολίτης μέχρι τότε», λέει.

Ο Guardian γράφει πως αν και οι πολιτικές απόψεις του 20χρονου είναι «κεντρώες», ο ίδιος θα αποδεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών. «Ακόμα και αν δεν συμφωνώ με τις απόψεις του επόμενου προέδρου, αυτό είναι απόφαση των Βερντιάνων, την οποία θα σεβαστώ πάντα».