Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υπογράμμισε την Τετάρτη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να επωμιστούν «τη μερίδα του λέοντος» όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά η Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία από τον Φεβρουάριο του 2022, ώστε να δοθεί τέλος στη σύρραξη.

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» σε αυτή την περίπτωση, δήλωσε ο κ. Βανς εμφανιζόμενος σε εκπομπή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ. «Νομίζω πως πρέπει να βοηθήσουμε αν είναι απαραίτητο για να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Όμως νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) ασφαλώς αναμένει, πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε.

«Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους», επέμεινε.