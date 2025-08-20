Παρά το εξαιρετικό θέαμα γύρω από τις συνομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα και με τον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά και με Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα, το πιο πιθανό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι περισσότερες συναντήσεις, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η πρώτη του προτεραιότητα θα είναι να βοηθήσει στην οργάνωση άμεσων συνομιλιών μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο την ολοκλήρωση του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι στη συνέχεια θα μπορούσε να συμμετάσχει σε επόμενους γύρους για να βοηθήσει στην επίλυση των διαφορών.

Μετά την έξοδο από το Οβάλ Γραφείο, ο Ζελένσκι, συνοψίζοντας τη συζήτηση για ένα βασικό ζήτημα, τις εγγυήσεις ασφαλείας, είπε κάτι που ισχύει για όλη τη διαδικασία: «Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει».

Πότε θα συναντηθούν Ζελένσκι και Πούτιν

Ο Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι τις επόμενες εβδομάδες, στο επόμενο στάδιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ εργάζεται πάνω σε ένα πλαίσιο, πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Πούτιν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα πραγματοποιούσε μια τέτοια συνάντηση μόνο αφού διευθετούνταν όλες οι λεπτομέρειες μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό έχει αλλάξει.

Τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης της Ρωσίας την Τρίτη υποβάθμισαν οποιαδήποτε πιθανή συνάντηση, με τον υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, να υποδεικνύει ότι θα απαιτούσε εντατική προετοιμασία. Ένας σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν δήλωσε ότι ο Ρώσος ηγέτης συμφώνησε με τον Τραμπ μόνο ότι το επίπεδο εκπροσώπησης σε οποιεσδήποτε συνομιλίες θα έπρεπε να είναι υψηλότερο από τους προηγούμενους γύρους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες σε οποιαδήποτε μορφή και είπε σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα ότι ίσως χρειαστεί πίεση από τις ΗΠΑ για να παραστεί ο Πούτιν.

Ο Πούτιν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θεωρεί την Ουκρανία βιώσιμο κράτος και, επομένως, δεν βλέπει τον Ζελένσκι ως άξιο συνομιλητή. Την Τρίτη, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε υποτιμητικά στον Ουκρανό ηγέτη, χαρακτηρίζοντάς τον «αυτόν τον χαρακτήρα» και «αυτόν τον άνδρα».

Κατά τη διάρκεια τριών προηγούμενων γύρων συνομιλιών, η Ρωσία έστειλε τον Βλαντίμιρ Μεδίνσκι, πρώην υπουργό Πολιτισμού και σύμβουλο του Κρεμλίνου σε προπαγανδιστικές προσπάθειες κατά της Ουκρανίας, ως κύριο διαπραγματευτή της -μια κίνηση που ερμηνεύθηκε ως πρόκληση προς την Ουκρανία.

Χρησιμοποιεί ο Πούτιν μια συνάντηση με τον Ζελένσκι ως τακτική καθυστέρησης;

Ο Πούτιν έχει τη φήμη ότι καθυστερεί οποιαδήποτε κρίση, ελπίζοντας ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές για εκείνον.

Υπάρχει συναίνεση μεταξύ αναλυτών πολέμου ότι ο Πούτιν προτιμά να συνεχιστεί η μάχη, επειδή θεωρεί ότι κερδίζει στο πεδίο, γεγονός που θα του δώσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε μελλοντικές συνομιλίες, ακόμη και αν τα κέρδη είναι αμελητέα και συνοδεύονται από μαζική απώλεια ζωής.

Ακόμη και μερικοί Ρώσοι αναλυτές αναμένουν ότι το Κρεμλίνο θα προτείνει τουλάχιστον έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη για να εργαστεί σε ένα πιθανό πλαίσιο για μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. «Κάθε ένα από αυτά τα στάδια μπορεί να τραβήξει ατελείωτα λόγω διπλωματικών και γραφειοκρατικών διαπραγματεύσεων, ακόμη και υπό αμερικανική πίεση», έγραψε ο Αντρέι Νικουλίν, Ρώσος πολιτικός σχολιαστής, στην εφαρμογή Telegram.

Τι είναι οι «εγγυήσεις ασφαλείας» που ζητά η Ουκρανία;

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχει η Ευρώπη, και αυτό έγινε το επίκεντρο των συνομιλιών στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. (Ενώ η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της ήθελαν το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία να είναι η εκεχειρία, ο Τραμπ τόνισε ότι ένα συνολικό σχέδιο ειρήνης μπορεί να διαπραγματευτεί χωρίς εκεχειρία.)

Η βασική ιδέα των εγγυήσεων ασφαλείας, που πρωτοπροτάθηκε από τη Βρετανία και τη Γαλλία τον Φεβρουάριο, είναι ότι ορισμένες χώρες, πιθανώς αλλά όχι αναγκαστικά ευρωπαϊκές, θα παρέχουν στρατιώτες στην Ουκρανία για να ενισχύσουν τις δυνάμεις της και να δημιουργήσουν έναν «μηχανισμό αποτροπής» που θα κάνει τη Ρωσία να διστάσει να εισβάλει ξανά.

Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα αρνηθεί οποιαδήποτε δύναμη από χώρες του ΝΑΤΟ.

Ιδανικά, η Ουκρανία θέλει όπλα, ξένους στρατιώτες και ένα σχέδιο για το πώς θα αποκρουστεί μια νέα εισβολή.

Δεν θα αναπτυχθούν Αμερικανοί στρατιώτες στην Ουκρανία, δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News την Τρίτη, αλλά δεν διευκρίνισε τι ακριβώς θα κάνει για να υποστηρίξει τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ίσως να παρέχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», είπε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Ο πρόεδρος κατανοεί ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί μια διαρκής ειρήνη, και έχει δώσει οδηγίες στην ομάδα εθνικής ασφάλειας να συντονιστεί με τους φίλους μας στην Ευρώπη και επίσης να συνεχίσει να συνεργάζεται και να συζητά αυτά τα θέματα με την Ουκρανία και τη Ρωσία».

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» του Πούτιν

Από την αρχή, ο Πούτιν προσπάθησε να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία κατηγορώντας τη Δύση ότι χρησιμοποιεί τη χώρα, κάποτε πυλώνα της Σοβιετικής Ένωσης, ως μέσο για να υπονομεύσει τη Ρωσία. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην εξάλειψη των «βαθύτερων αιτίων» του πολέμου στην Ουκρανία -συντομογραφία για την επίτευξη των γεωπολιτικών του στόχων, κατά τους NYT- ως την κόκκινη γραμμή του για τον τερματισμό του.

Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν το να κρατηθεί η Ουκρανία εκτός ΝΑΤΟ και να αποτραπεί η επέκταση της συμμαχίας σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες.

Άλλες προϋποθέσεις του για τον τερματισμό του πολέμου είναι η προσάρτηση εδαφών στην ανατολική Ουκρανία με πλειονότητα ρωσόφωνου πληθυσμού και η διασφάλιση ότι ο ουκρανικός στρατός δεν θα μπορεί να απειλήσει τη Ρωσία και ότι η κυβέρνηση στο Κίεβο δεν θα είναι εχθρική προς τη Μόσχα.

Ο ρωσικός στρατός απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να επιτύχει αυτούς τους στόχους στο πεδίο της μάχης, οπότε ο Πούτιν προσπαθεί να τους επιτύχει μέσω διαπραγματεύσεων, αξιοποιώντας το γεγονός ότι η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Τι γίνεται αν οι συνομιλίες καταρρεύσουν

Έχοντας υποσχεθεί κατά την προεκλογική του εκστρατεία ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες, ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει τις τελευταίες ημέρες ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμενε. Κάποιοι αναλυτές έχουν υποστηρίξει ότι ίσως αποχωρήσει απλώς, αν και η επιδίωξη του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης θεωρείται επίσης παράγοντας που τον κρατάει ενεργό.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε μετά τις συνομιλίες τη Δευτέρα ότι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και κατά των χωρών που εμπορεύονται με τη Ρωσία, καθώς και νέοι δασμοί στη Ρωσία ή τους εμπορικούς της εταίρους, παραμένουν πιθανοί. Ο Πούτιν, σημείωσε, συνεχίζει να βομβαρδίζει την Ουκρανία ακόμη και μετά τη συνομιλία με τον Τραμπ για την ειρήνη.

Ενώ νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι απειλούσε με τιμωρητικούς δασμούς εναντίον των εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, ο Τραμπ ανακάλεσε την απειλή μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.