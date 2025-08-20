Η περιφρόνηση του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, για τον Ουκρανό ομόλογό του είναι τόσο βαθιά που σχεδόν ποτέ δεν προφέρει το όνομα «Ζελένσκι». Το Κρεμλίνο επιμένει ότι είναι παράνομος ηγέτης. Η ρωσική κρατική τηλεόραση τον αποκαλεί «κλόουν».

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει βασίσει την πρόσφατη διπλωματική του δραστηριότητα στην ιδέα ότι ο Πούτιν και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «ξεκίνησε τις προετοιμασίες» για μια τέτοια συνάντηση όταν μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν τη Δευτέρα.

Έτσι, σημειώνουν σε σχόλιό τους οι New York Times, η δίνη των διπλωματικών ιντρίγκων στη Μόσχα, εν μέσω της προσπάθειας του Τραμπ να σταματήσει τις εχθροπραξίες, μετατράπηκε σε ένα νέο μυστήριο την Τρίτη: Μπορούν οι δύο κύριοι εχθροί του πολέμου να καθίσουν σύντομα αντιμέτωποι;

Για τον Πούτιν, μια τέτοια σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να εδραιώσει μια ειρηνευτική συμφωνία που το Κρεμλίνο θα παρουσίαζε ως νίκη, αν ο Τραμπ πίεζε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του Πούτιν σχετικά με την επικράτεια και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να ενέχει πολιτικούς κινδύνους, καθώς το Κρεμλίνο έχει από καιρό δηλώσει ότι η άμεση διαπραγμάτευση με τον Ζελένσκι θα ήταν κάτω από το επίπεδο του Ρώσου ηγέτη.

«Θα ήταν ένας συμβιβασμός», δήλωσε ο Κωνσταντίν Ζατούλιν, ανώτερος Ρώσος νομοθέτης, σε τηλεφωνική συνέντευξη την Τρίτη, παρουσιάζοντας μια πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι ως παραχώρηση του Κρεμλίνου. «Η Ρωσία θα αποσύρει τις ανησυχίες της σχετικά με μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, προκειμένου να υποστηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ».

Ο Ζατούλιν είπε ότι ορισμένοι Ρώσοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Πούτιν δεν πρέπει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι σε καμία περίπτωση, δεδομένου ότι «η Ρωσία έχει μιλήσει παντού για την παρανομία του Ζελένσκι». Ωστόσο, ο Ζατούλιν σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, μια συνάντηση με τον Ζελένσκι πρέπει να εξεταστεί, επειδή «τα διακυβεύματα είναι πολύ μεγάλα για να συνεχίσουμε να αγνοούμε οποιαδήποτε πιθανότητα συνάντησης».

Το Κρεμλίνο, όπως πάντα, προσπάθησε να κρατήσει ανοιχτές τις επιλογές του, συνεχίζοντας να δηλώνει αυτή την εβδομάδα ότι μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι ήταν πιθανή, χωρίς όμως να δίνει καμία ένδειξη ότι ήταν επικείμενη. Αναλυτές που μελετούν το Κρεμλίνο δήλωσαν ότι ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Πούτιν να συμφωνεί σε μια συνάντηση, εκτός αν ήταν σαφές ότι ο Ζελένσκι ήταν διατεθειμένος να αποδεχτεί τις βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας.

«Απλά δεν βλέπω καμία προοπτική να οργανωθεί μια τέτοια συνάντηση στο εγγύς μέλλον ή ακόμα και στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Γκριγκόρι Γκολόσοφ, πολιτικός επιστήμονας στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, σε τηλεφωνική συνέντευξη στους New York Times. Προέβλεψε ότι ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι μόνο «αν γίνει σαφές στον Πούτιν ότι αυτή η συνάντηση είναι απαραίτητη για να συνθηκολογήσει η Ουκρανία, για να παραδεχτεί ο Ζελένσκι την ήττα του».

Το να καθίσει με τον Ζελένσκι για έναν σκοπό μικρότερο από αυτόν θα μπορούσε να προκαλέσει αντιπαραθέσεις στη Ρωσία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πούτιν έχει βασίσει την αφήγηση της εισβολής του στην ψευδή ιδέα ότι ο Ζελένσκι ηγείται ενός «καθεστώτος» ένοχου για γενοκτονία εναντίον των ρωσόφωνων. Ο ίδιος ο Ζελένσκι μεγάλωσε μιλώντας ρωσικά και αρχικά δημιούργησε ελπίδες στη Μόσχα για μια πιο φιλική προς τη Ρωσία ουκρανική κυβέρνηση, όταν εξελέγη πρόεδρος με συντριπτική πλειοψηφία το 2019.

Από τότε, ο Πούτιν δεν μιλάει για τον Ζελένσκι με τα καλύτερα λόγια. Το 2023, για παράδειγμα, ο Πούτιν επιτέθηκε στην εβραϊκή ταυτότητα του Ζελένσκι. Είπε ότι οι Εβραίοι φίλοι του του είχαν πει ότι «ο Ζελένσκι δεν είναι Εβραίος – είναι ντροπή για τον εβραϊκό λαό».

Μια διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο ηγετών θα μπορούσε να τους παρουσιάσει ως ίσους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επιμονή του Τραμπ ότι μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν βρίσκεται σε εξέλιξη έχει προκαλέσει αμφιβολίες σε πολλούς.

«Ίσως τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι νόμιζα», είπε ο Τραμπ για τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας σε συνέντευξη στο Fox News την Τρίτη. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια σχέση μεταξύ του κ. Πούτιν και του Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο πρότεινε οι δύο άνδρες να συναντηθούν πρώτα κατ’ ιδίαν, αντί σε τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ. «Διαφορετικά, δεν θα είχα οργανώσει τη συνάντηση των δύο, θα είχα οργανώσει την τριμερή συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε πει στον Πούτιν ότι θα διοργάνωνε μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας τη Δευτέρα, αμέσως μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο. Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους, όπως και στο παρελθόν, ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον κ. Πούτιν.

Ωστόσο, όταν ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, συνόψισε τη τηλεφωνική συνομιλία στους δημοσιογράφους, δεν έκανε καμία αναφορά σε επικείμενη σύνοδο κορυφής.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συζήτησαν «την εξερεύνηση ευκαιριών για τη συμμετοχή περισσότερων ανώτερων αξιωματούχων» σε άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουσάκοφ, χωρίς να προσδιορίσει ποιοι θα είναι αυτοί οι αξιωματούχοι.

Και στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας την Τρίτη δεν έγινε σχεδόν καμία αναφορά στην πιθανότητα συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, ενώ τα δίκτυα που ελέγχονται από το Κρεμλίνο συνέχισαν να γελοιοποιούν τον Ζελένσκι. Η Όλγα Σκαμπέγιεβα, παρουσιάστρια της πολιτικής εκπομπής «60 Minutes», είπε ότι ο Ζελένσκι συμπεριφέρθηκε «σαν μαθητής» κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, γελώντας «ανόητα» και μιλώντας «όπως πάντα με τα αδέξια αγγλικά του».

Ωστόσο, αναλυτές προέβλεψαν ότι αν ο Πούτιν αποφασίσει ότι είναι επωφελές να πραγματοποιήσει μια τέτοια συνάντηση, το προπαγανδιστικό μήνυμα θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς. Ως αποτέλεσμα, στο Κρεμλίνο δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία ότι μια συνάντηση με τον Ζελένσκι θα είχε βαρύ πολιτικό κόστος για τον Πούτιν, δήλωσε ο Μιχαήλ Βινογκράντοφ, πολιτικός αναλυτής της Μόσχας.

«Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός υποθέτει ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχτεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και των στρατιωτικών ενεργειών», δήλωσε ο Βινογκράντοφ. «Η κοινωνία δεν αποτελεί μεγάλο περιοριστικό παράγοντα σε αυτό το θέμα. Έχει ήδη συνηθίσει πολλά πράγματα».